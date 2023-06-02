Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Жизель Бюндхен похвалилася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду arrow

Жизель Бюндхен похвалилася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду

2 червня 2023 18:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жизель Бюндхен у купальнику похвалилася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

42-річна модель Жизель Бюндхен знялась у рекламі бренду Louis Vuitton. Колишня дружина Тома Брейді вразила розкішною фігурою на пляжі у Маямі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Безкінечний горизонт

У відео, яким модель поділилась на своїй сторінці у сторінці у соціальній мережі, вона позує у дорогому авто, а потім вирушає на пляж.

"Жизель Бюндхен для Louis Vuitton: безкінечний горизонт", — коментує ролик компанія.

У травні Жизель влаштувала благодійний аукціон, на якому виставила предмети свого гардеробу. Модель таким чином вирішила допомогти рідній Бразилії.

"Я звикла думати, що я сама можу зробити для цілого світу. Я тільки людина з мільярдів. Але нещодавно зрозуміла, що у команді однодумців все можливо", — прокоментувала зірка подіуму своє бажання допомогти лісам Бразилії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

Разом з Жизель на благодійному заході було чимало інших селебртітіс, з якими вона зібрала один мільйон доларів.

Минулого року Жизель Бюндхен розійшлася з футболістом Томом Брейді, з яким виховує двох дітей. Пара була разом з 2009 по 2022 рік.

Нагадаємо, модель Гайді Клум вирушила з чоловіком на відпочинок. Пара катається на яхті та засмагає на Лазуровому узбережжі. Коханий Гайді влаштував їй імпровізовану фотосесію на пляжі.

Модель Емілі Ратаковські часто влаштовує фотосесії у бікіні власного бренду. Зірка у співпраці з близьким другом створила нову колекцію купальників, серед яких є предмети для жінок розміру plus-size.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB