Жизель Бюндхен у купальнику похвалилася розкішною фігурою у рекламі люксового бренду

Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

42-річна модель Жизель Бюндхен знялась у рекламі бренду Louis Vuitton. Колишня дружина Тома Брейді вразила розкішною фігурою на пляжі у Маямі.

Про це пише Daily Mail.

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Безкінечний горизонт

У відео, яким модель поділилась на своїй сторінці у сторінці у соціальній мережі, вона позує у дорогому авто, а потім вирушає на пляж.

"Жизель Бюндхен для Louis Vuitton: безкінечний горизонт", — коментує ролик компанія.

У травні Жизель влаштувала благодійний аукціон, на якому виставила предмети свого гардеробу. Модель таким чином вирішила допомогти рідній Бразилії.

"Я звикла думати, що я сама можу зробити для цілого світу. Я тільки людина з мільярдів. Але нещодавно зрозуміла, що у команді однодумців все можливо", — прокоментувала зірка подіуму своє бажання допомогти лісам Бразилії.

Разом з Жизель на благодійному заході було чимало інших селебртітіс, з якими вона зібрала один мільйон доларів.

Минулого року Жизель Бюндхен розійшлася з футболістом Томом Брейді, з яким виховує двох дітей. Пара була разом з 2009 по 2022 рік.

Нагадаємо, модель Гайді Клум вирушила з чоловіком на відпочинок. Пара катається на яхті та засмагає на Лазуровому узбережжі. Коханий Гайді влаштував їй імпровізовану фотосесію на пляжі.

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