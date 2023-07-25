Жизель Бюндхен відреагувала на роман її ексчоловіка з російською моделлю
Модель Жизель Бюндхен відреагувала на роман свого колишнього чоловіка Тома Брейді з її колегою-моделлю Іриною Шейк. За словами друзів Жизель, вона спочатку не сприймала нову обраниця батька своїх дітей, але зараз вже почувається краще.
Про це пише DailyMail.com.
Жорстока реальність
Західні ЗМІ пишуть, що стосунки Тома Брейді та росіянки Ірини Шейк "це не просто роман", додавши, що футболіст "щасливий у нових стосунках". Джерело, близьке до Жизель, повідомило, що новий статус Тома спочатку був "важким" для неї, і "вона була засмучена".
"Це зробило все більш реальним. У них з Томом було щось дивовижне, але це закінчилося. Емоції, особливо після спільного спілкування з дітьми, були непростими, але тоді вона зрозуміла, що не може триматися за те, що ніколи не повернеться, вона знала, що цей день настане, і вона, бажає єдиного, щоб Том був щасливий. Вона любить його, як ніхто інший головне, щоб він вибрав людину, яка підходить не лише йому, але й їхнім дітям. Жизель не хоче, щоб якась випадкова людина вела Тома поганим шляхом. У неї все добре, і вона сподівається на краще", — сказали знайомі з оточення зірки.
Брейді дуже серйозно ставиться до стосунків з Шейк.
"Він відчуває, що він та Ірина подобаються одне одному, і він справді вважає її надзвичайно цікавою, кмітливою та має гарне почуття гумору", — продовжили друзі спортсмена.
Футболіст після розлучення хотів серйозних стосунків.
"Після розлучення він завжди казав собі, що буде спілкуватися тільки з кимось, з ким може створити майбутнє, кого він зможе познайомити зі своїми дітьми. Він справді дуже високо ставить Ірину і куди можуть зайти ці стосунки", — розповіли інсайдери.
У Тома з Жізель двоє дітей: 10-річна Вівіан і 13-річний Бенджамін.
У нього також є 15-річний син Джек від попередніх стосунків з актрисою та моделлю Бріджит Монаган.
Деякий час ходили чутки про сімейні проблеми Жізель і Тома. У жовтні 2022 року стало відомо, що вони розлучилися.
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