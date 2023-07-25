Жизель Бюндхен відреагувала на роман її ексчоловіка з російською моделлю

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Модель Жизель Бюндхен відреагувала на роман свого колишнього чоловіка Тома Брейді з її колегою-моделлю Іриною Шейк. За словами друзів Жизель, вона спочатку не сприймала нову обраниця батька своїх дітей, але зараз вже почувається краще.

Про це пише DailyMail.com.

Читайте також:

Жорстока реальність

Західні ЗМІ пишуть, що стосунки Тома Брейді та росіянки Ірини Шейк "це не просто роман", додавши, що футболіст "щасливий у нових стосунках". Джерело, близьке до Жизель, повідомило, що новий статус Тома спочатку був "важким" для неї, і "вона була засмучена".

"Це зробило все більш реальним. У них з Томом було щось дивовижне, але це закінчилося. Емоції, особливо після спільного спілкування з дітьми, були непростими, але тоді вона зрозуміла, що не може триматися за те, що ніколи не повернеться, вона знала, що цей день настане, і вона, бажає єдиного, щоб Том був щасливий. Вона любить його, як ніхто інший головне, щоб він вибрав людину, яка підходить не лише йому, але й їхнім дітям. Жизель не хоче, щоб якась випадкова людина вела Тома поганим шляхом. У неї все добре, і вона сподівається на краще", — сказали знайомі з оточення зірки.

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele/

Брейді дуже серйозно ставиться до стосунків з Шейк.

"Він відчуває, що він та Ірина подобаються одне одному, і він справді вважає її надзвичайно цікавою, кмітливою та має гарне почуття гумору", — продовжили друзі спортсмена.

Модель Ірина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Футболіст після розлучення хотів серйозних стосунків.

"Після розлучення він завжди казав собі, що буде спілкуватися тільки з кимось, з ким може створити майбутнє, кого він зможе познайомити зі своїми дітьми. Він справді дуже високо ставить Ірину і куди можуть зайти ці стосунки", — розповіли інсайдери.

У Тома з Жізель двоє дітей: 10-річна Вівіан і 13-річний Бенджамін.

Том Брейді з дітьми. Фото: instagram.com/gisele/

У нього також є 15-річний син Джек від попередніх стосунків з актрисою та моделлю Бріджит Монаган.

Деякий час ходили чутки про сімейні проблеми Жізель і Тома. У жовтні 2022 року стало відомо, що вони розлучилися.

Раніше бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.

Співак Володимир Дантес повідомив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І це не було співпадінням.