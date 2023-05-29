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Соседи рассказали, какими были последние месяцы жизни Тины Тернер

29 мая 2023 19:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Тернер провела последние места наслаждаясь шоппингом и йогой
Тина Тернер. Фото: instagram.com/tinaturner/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легенда музыки Тина Тернер провела последние месяцы жизни в живописном швейцарском городке на берегу озера. Местные запомнили звезду как вежливую и спокойную.

Об этом пишет Daily Mail.

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Город, где жила певица, находится недалеко от Цюриха. Там проживает много богатых англоязычных экспатов.

Хотя в доме певицы было немало обслуживающего персонала, она обожала ездить вокруг имения за рулем своего Porsche Cayenne.

"Тина Тернер ездила в центр города на шопинг. У нее был дворецкий, но она любила все делать со своим мужем, — вспоминает сосед артистки в интервью DailyMail.com, — она обожала магазинчик, где продавали копченый лосось и белые трюфели".

Тина Тернер изучала швейцарский диалект, занималась йогой в местном парке и гуляла на открытом воздухе.

"Она любила приходить в парк и сидеть у озера. Это очень спокойное место. Тина всегда здоровалась с прохожими, была очень приветлива", — вспоминает знакомая певицы.

Артистка не обходила стороной и магазины одежды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Была очень скромная. Обожала обувь. Покупала кашемировые свитера мужу", — вспоминает владелец одного из магазинов.

Напомним, невестка певицы Тины Тернер рассказала, что потеря близких людей заставляла артистку грустить каждый день. Звезда потеряла двух сыновей с разницей в несколько лет.

Ранее стало известно, что за два месяца до своей смерти 83-летняя американо-швейцарская певица Тина Тернер дала интервью Европейскому альянсу здоровья почек. В нем она рассказала о своих многочисленных проблемах со здоровьем.

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