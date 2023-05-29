Тіна Тернер провела останні місця насолоджуючись шопінгом та йогою

Тіна Тернер. Фото: instagram.com/tinaturner/

Легенда музики Тіна Тернер провела останні місяці життя в мальовничому швейцарському містечку на березі озера. Місцеві запам'ятали зірку як ввічливу та спокійну.

Про це пише Daily Mail.

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Місто, де жила співачка, знаходиться недалеко від Цюріху. Там проживає Чимало багатих англомовних експатів.

Хоча у будинку співачки було чимало обслуговуючого персоналу, вона обожнювала їздити навколо маєтку за кермом свого Porsche Cayenne.

"Тіна Тернер їздила у центр міста на шопінг. У неї був дворецький,але вона полюбляла все робити зі свої чоловіком, — пригадує сусід артистки в інтерв'ю DailyMail.com, — вона обожнювала крамничку, де продавали копченого лосося та білі трюфелі".

Тіна Тернер вивчала швейцарський діалект, займалася йогою у місцевому парку та гуляла на свіжому повітрі.

"Вона любила приходити у парк і сидіти біля озера. Це дуже спокійне місце. Тіна завжди віталася з перехожими, була дуже привітна", — пригадує знайома співачки.

Артистка не оминала і магазини одягу.

"Була дуже скромна. Обожнювала взуття. Купувала кашемірові светри чоловікові", — пригадує власник одного з магазинів.

Нагадаємо, невістка співачки Тіни Тернер розповіла, що втрата близьких людей змушувала артистку сумувати щодня. Зірка втратила двох синів з різницею в кілька років.

Раніше стало відомо, що за два місяці до своєї смерті, 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер дала інтерв’ю Європейському альянсу здоров’я нирок. В ньому вона розповіла про свої численні проблеми зі здоров’ям.