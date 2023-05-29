Тіна Тернер провела останні місця насолоджуючись шопінгом та йогою

Сусіди розповіли, якими були останні місяці життя Тіни Тернер
Легенда музики Тіна Тернер провела останні місяці життя в мальовничому швейцарському містечку на березі озера. Місцеві запам'ятали зірку як ввічливу та спокійну.
Про це пише Daily Mail.
Місто, де жила співачка, знаходиться недалеко від Цюріху. Там проживає Чимало багатих англомовних експатів.
Хоча у будинку співачки було чимало обслуговуючого персоналу, вона обожнювала їздити навколо маєтку за кермом свого Porsche Cayenne.
"Тіна Тернер їздила у центр міста на шопінг. У неї був дворецький,але вона полюбляла все робити зі свої чоловіком, — пригадує сусід артистки в інтерв'ю DailyMail.com, — вона обожнювала крамничку, де продавали копченого лосося та білі трюфелі".
Тіна Тернер вивчала швейцарський діалект, займалася йогою у місцевому парку та гуляла на свіжому повітрі.
"Вона любила приходити у парк і сидіти біля озера. Це дуже спокійне місце. Тіна завжди віталася з перехожими, була дуже привітна", — пригадує знайома співачки.
Артистка не оминала і магазини одягу.
"Була дуже скромна. Обожнювала взуття. Купувала кашемірові светри чоловікові", — пригадує власник одного з магазинів.
Нагадаємо, невістка співачки Тіни Тернер розповіла, що втрата близьких людей змушувала артистку сумувати щодня. Зірка втратила двох синів з різницею в кілька років.
Раніше стало відомо, що за два місяці до своєї смерті, 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер дала інтерв’ю Європейському альянсу здоров’я нирок. В ньому вона розповіла про свої численні проблеми зі здоров’ям.