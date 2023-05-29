Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сусіди розповіли, якими були останні місяці життя Тіни Тернер arrow

Сусіди розповіли, якими були останні місяці життя Тіни Тернер

29 травня 2023 19:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Тернер провела останні місця насолоджуючись шопінгом та йогою
Тіна Тернер. Фото: instagram.com/tinaturner/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Легенда музики Тіна Тернер провела останні місяці життя в мальовничому швейцарському містечку на березі озера. Місцеві запам'ятали зірку як ввічливу та спокійну.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Місто, де жила співачка, знаходиться недалеко від Цюріху. Там проживає Чимало багатих англомовних експатів.

Хоча у будинку співачки було чимало обслуговуючого персоналу, вона обожнювала їздити навколо маєтку за кермом свого Porsche Cayenne.

"Тіна Тернер їздила у центр міста на шопінг. У неї був дворецький,але вона полюбляла все робити зі свої чоловіком, — пригадує сусід артистки в інтерв'ю DailyMail.com, — вона обожнювала крамничку, де продавали копченого лосося та білі трюфелі".

Тіна Тернер вивчала швейцарський діалект, займалася йогою у місцевому парку та гуляла на свіжому повітрі.

"Вона любила приходити у парк і сидіти біля озера. Це дуже спокійне місце. Тіна завжди віталася з перехожими, була дуже привітна", — пригадує знайома співачки.

Артистка не оминала і магазини одягу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Була дуже скромна. Обожнювала взуття. Купувала кашемірові светри чоловікові", — пригадує власник одного з магазинів.

Нагадаємо, невістка співачки Тіни Тернер розповіла, що втрата близьких людей змушувала артистку сумувати щодня. Зірка втратила двох синів з різницею в кілька років.

Раніше стало відомо, що за два місяці до своєї смерті, 83-річна американо-швейцарська співачка Тіна Тернер дала інтерв’ю Європейському альянсу здоров’я нирок. В ньому вона розповіла про свої численні проблеми зі здоров’ям. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB