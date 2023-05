Покійна Тіна Тернер страждала через втрату

Тіна Тернер.Фото: Reuters

Невістка співачки Тіни Тернер розповіла, що втрата близьких людей змушувала артистку сумувати щодня. Зірка втратила двох синів з різницею в кілька років.

Про це пише DailyMail.com.

Днями з життя пішла відома співачка Тіна Тернер. Навіть найближчих друзів та родичів співачки це стало шоком, про це журналістам розповіла невістка Тіни Афіда.

"Вона боролася за життя з 2017-го року. Ми знали, наскільки сильно вона хворіла, але почувалася непогано, настільки, що для всіх її смерть стала неочікуваною", — говорить невістка співачки.

Афіда та Тіна Тернер

За словами Афіди, Тіна пережила свого другого сина Ронні на пів року. Він грудні помер від раку.

Раніше Тіна втратила ще одного зі своїх синів, Крейга, який застрелився у віці 59 років. Ці втрати змушували співачку плакати щодня.

"Якщо втрачаєш дитину, або того, кого кохав, ти будеш плакати з ранку і до ночі, — говорить Афіда і додає, що Тіна знаходила сили у буддизмі та думці, що буде разом з дітьми після смерті.

"Вони ніколи не мали часу бути разом, а тепер вони втрьох. Тіна буде з нами вічно", — сказала Афіда, яка була дружиною покійного сина співачки Ронні.

Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.

За свою кар’єру володарка восьми премій "Греммі" дала тисячі концертів, встановила безліч рекордів з продажів альбомів і запалювала на сцені у мінісукні, співаючи наживо, вже в доволі поважному віці.

Бейонсе та Наомі Кемпбелл теж вдреагували на втрату колеги.