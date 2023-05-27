Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Невістка Тіни Тернер розповіла, через що зірка плакала до кінця життя arrow

Невістка Тіни Тернер розповіла, через що зірка плакала до кінця життя

27 травня 2023 20:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Покійна Тіна Тернер страждала через втрату
Тіна Тернер.Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Невістка співачки Тіни Тернер розповіла, що втрата близьких людей змушувала артистку сумувати щодня. Зірка втратила двох синів з різницею в кілька років.

Про це пише DailyMail.com.

Читайте також:

Днями з життя пішла відома співачка Тіна Тернер. Навіть найближчих друзів та родичів співачки це стало шоком, про це журналістам розповіла невістка Тіни Афіда.

"Вона боролася за життя з 2017-го року. Ми знали, наскільки сильно вона хворіла, але почувалася непогано, настільки, що для всіх її смерть стала неочікуваною", — говорить невістка співачки.

Афіда та Тіна Тернер

За словами Афіди, Тіна пережила свого другого сина Ронні на пів року. Він грудні помер від раку.

Раніше Тіна втратила ще одного зі своїх синів, Крейга, який застрелився у віці 59 років. Ці втрати змушували співачку плакати щодня.

"Якщо втрачаєш дитину, або того, кого кохав, ти будеш плакати з ранку і до ночі, — говорить Афіда і додає, що Тіна знаходила сили у буддизмі та думці, що буде разом з дітьми після смерті.

"Вони ніколи не мали часу бути разом, а тепер вони втрьох. Тіна буде з нами вічно", — сказала Афіда, яка була дружиною покійного сина співачки Ронні.

Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.

За свою кар’єру володарка восьми премій "Греммі" дала тисячі концертів, встановила безліч рекордів з продажів альбомів і запалювала на сцені у мінісукні, співаючи наживо, вже в доволі поважному віці. 

Бейонсе та Наомі Кемпбелл теж вдреагували на втрату колеги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB