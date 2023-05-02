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Соседи Украины на конкурсе "Евровидение-2023": кто представляет Молдову

2 мая 2023 06:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Соседи Украины на конкурсе "Евровидение-2023": кто представляет Молдову
Молдова на конкурсе "Евровидение". Фото: eurovisionworld.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже 9 мая в английском Ливерпуле пройдет первый прямой эфир песенного конкурса "Евровидение-2023". В нем под номером десять на сцену выйдет композитор, бывший солист группы SunStroke Project Паша Парфений.

Новини.LIVE подробнее расскажет о представителе Молдовы на нынешнем "Евровидении" и пути этой страны на конкурсе.

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Про Пашу Парфения

В начале марта молдавская телекомпания TRM в прямом эфире провела нацотбор Etapa Naţională на песенный конкурс "Евровидение-2023". Триумфатором вечера стал 36-летний музыкант Паша Парфений, исполнивший песню Soarele și luna (в переводе с румынского — "Солнце и Луна"). Молодому, но опытному исполнителю удалось обойти 10 конкурентов.

Паша Парфений — неоднократный участник национальных отборов на "Евровидение" от Молдовы. В 2009 и 2010 годах он пробовал свои силы с песнями No Crime и You should like to show. В 2011 году подал заявку на участие с композицией Dorule, но занял третье место. Удача парню улыбнулся в 2012-м: он квалифицировался на конкурс, попал в финал, где с песней Lăutar занял 11 место.

Уже через год он уехал в Швецию, но не пел, а играл на рояле, в то время как артистка Алена Мун исполняла композицию его авторства. Тогда дуэт занял также 11 место.

Кроме своей любви к "Евровидению", Паша также известен на родине своей гражданской позицией. Он поддерживает свободу слова и основы демократии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posthared by Pasha Parfeni (@pashaparfeni)

Прогнозы на победу

Паша Парфений выступит в прямом эфире во время первого полуфинала, 9 мая. Украинцы смогут наблюдать за шоу, впрочем, голосовать за претендентов на попадание в финал возможности не будет.

Букмекерские конторы не ставят на победу Паши. Впрочем, у него есть все шансы квалифицироваться в финал. У молдованина коэффициент составляет 251. В то время как у украинской группы TVORCHI она 12 (третье место), а у фаворитки Loreen из Швеции 1.53.

Прогнозы букмекеров на победу Паши Парфения на конкурсе "Евровидение-2023". Скришот: eurovisionworld.com

Молдова на "Евровидении"

Страна участвует в конкурсе с 2005 года. Тогда на сцене киевского "Дворца спорта" выступила легендарная группа Zdob şi Zdub. Они заняли шестое место. Долгое время никто не мог превзойти этот результат.

Впрочем, в 2017 году опять же в Киеве, на этот раз в МВЦ, это удалось группе SunStroke Project, солистом которой раньше был Паша Парфений. Тогда зажигательная композиция Hey, Mamma заняла третье место, являющееся лучшим результатом страны на песенном конкурсе.

Напомним, ранее мы писали, кто представляет Польшу на песенном конкурсе "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич стала спикером Украины на "Евровидении-2023".

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