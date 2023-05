Сусіди України на конкурсі "Євробачення-2023": хто представляє Молдову

Молдова на конкурсі "Євробачення". Фото: eurovisionworld.com

Вже 9 травня в англійському Ліверпулі пройде перший прямий етер пісенного конкурсу "Євробачення-2023". В ньому під номером десять на сцену вийде композитор, колишній соліст гурту SunStroke Project Паша Парфеній.

Новини.LIVE детальніше розкаже про представника Молдови на цьогорічному "Євробаченні" та шлях цієї країни на конкурсі.

Про Пашу Парфенія

На початку березня молдовська телекомпанія TRM у прямому етері провела нацвідбір Etapa Naţională на пісенний конкурс "Євробачення-2023". Тріумфатором вечора став 36-річний музикант Паша Парфеній, який виконав пісню Soarele și luna (в перекладі з румунської — "Сонце та Місяць"). Молодому, але досвідченому виконавцю вдалося обійти 10 конкурентів.

Паша Парфеній — неодноразовий учасник національних відборів на "Євробачення" від Молдови. У 2009 і 2010 роках він пробував свої сили з піснями No Crime і You should like to show. У 2011 році подав заявку на участь з композицією Dorule, але посів третє місце. Вдача хлопцю посміхнулась 2012-го: він кваліфікувався на конкурс, потрапив до фіналу, де з піснею Lăutar посів 11 місце.

Вже за рік він поїхав до Швеції, але не співав, а грав на роялі, в той час, як артистка Альона Мун виконувала композицію його авторства. Тоді дует посів також 11 місце.

Окрім своєї любові до "Євробачення", Паша також відомий на батьківщині своєю громадянською позицією. Він підтримує свободу слова та основи демократії.

Прогнози на перемогу

Паша Парфеній виступить у прямому етері під час першого півфіналу, 9 травня. Українці зможуть спостерігати за шоу, втім голосувати за претендентів на потрапляння до фіналу можливості не буде.

Букмекерські контори не ставлять на перемогу Паші. Втім в нього є всі шанси кваліфікуватися до фіналу. В молдованина коефіцієнт складає 251. В той час, як в українського гурту TVORCHI він 12 (третє місце), а у фаворитки Loreen зі Швеції 1.53.

Прогнози букмекерів на перемогу Паші Парфенія на конкурсі "Євробачення-2023". Скришот: eurovisionworld.com

Молдова на "Євробаченні"

Країна бере участь в конкурсі з 2005 року. Тоді на сцені київського "Палацу спорту" виступив легендарний гурт Zdob şi Zdub. Вони посіли шосте місце. Тривалий час ніхто не міг перевершити цей результат.

Втім, 2017 року знову ж таки в Києві, цього разу у МВЦ, це вдалось гурту SunStroke Project, солістом якого раніше був Паша Парфеній. Тоді запальна композиція Hey, Mamma посіла третє місце, що є найкращим результатом країни на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто представляє Польщу на пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч стала речницею України на "Євробаченні-2023".