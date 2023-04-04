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Свидетельство о смерти рассекретило болезнь, которую скрывала секс-символ 1970-х Ракель Уэлч

4 апреля 2023 15:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Американская актриса и секс-символ 1970-х, Ракель Уэлч
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса и секс-символ 1970-х, Ракель Уэлч, умерла в своем особняке в Лос-Анджелесе в феврале этого года. Ей было 82. Впрочем, только сейчас таблоиды узнали, что звезда до самой смерти скрывала один из диагнозов.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности

Согласно свидетельству о смерти, двукратная номинантка на премию "Золотой глобус" на момент смерти также боролась с болезнью Альцгеймера. Ракель никогда раньше не сообщала общественности о своем диагнозе.

Уэлч умерла ночью 15 февраля от сердечного приступа. Ее тело кремировали. По данным Американского института здоровья, 90% людей, у которых остановилось сердце вне больницы, умирают, как правило, в течение нескольких минут.

Чем известна Уэлч

Популярность к ней пришла в 1966 году после ролей в фильмах "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры". В следующих проектах сексуальную актрису не воспринимали на серьезных ролях. Исключением для нее стала роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера" (1973), за которую она получила премию "Золотой глобус".

Ракель появлялась на обложках глянца Playboy. Его редакция называла Уэлч "самой желанной женщиной 1970-х". Кроме этого она некоторое время была ведущей собственного телешоу, а также участвовала в музыкальных шоу в Лас-Вегасе. Звезда была четырежды замужем. У нее осталось двое детей: дочь Тани и сын Дэймон, которым уже через 60 лет.

Напомним, ранее мы писали, что после продолжительной борьбы с раком скончался японский композитор Рюити Сакамото. Он был лауреатом многих престижных музыкальных премий, включая "Оскар", "Грэмми", BAFTA и "Золотой глобус".

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