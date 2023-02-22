Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Зарубежные знаменитости, которые во время полномасштабной войны приезжали в Украину

После начала полномасштабной войны большинство мировых знаменитостей выразили поддержку Украине и осудили кровавую политику кремля. Звезды собирают миллионы долларов в поддержку нашей стране, размещают беженцев за границей, участвуют в благотворительных инициативах. А некоторые даже приезжают в Украину, чтобы увидеть своими глазами последствия войны.

Новини.LIVE напомнит о зарубежных знаменитостях, посетивших нашу страну после 24 февраля.

Шон Пенн

24 февраля у американского актера и режиссера было запланировано интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским для документального фильма "Суперсила" о нашей стране. Полномасштабную войну кинозвезда встретил в Киеве. Ему удалось пообщаться с Зеленским, эти кадры гости Берлинале в этом году смогли увидеть на мировой премьере фильма.

Второй раз Шон Пенн приехал в Украину летом. Тогда он посетил Бучу и Ирпень, лично увидел последствия российской оккупации. В третий раз Шон Пенн приехал в Киев в ноябре. Он привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее Президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Владимир Зеленский и Шон Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой Аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения в рф, теперь есть и именная табличка Шона Пенна.

Анджелина Джоли

Обладательница двух премий "Оскар" посетила Львов в апреле. В то время актриса еще была послом доброй воли ЮНИСЕФ. Визит Джоли был посвящен детям, пострадавшим от российской вооруженной агрессии. Анджелина посетила центр для детей и молодежи с инвалидностью, детскую больницу, пообщалась с семьями эвакуированных и волонтерами, а также встретила эвакуационный поезд на львовском вокзале.

"Я стала свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа перед лицом террора и травм войны, которую они не выбирали. Влияние войны на поколение украинских детей сокрушительно. Ни один ребенок не должен покидать свои дома, быть свидетелем убийства своих близких, страдать из-за обстрелов и разрушения домов", — прокомментировала свой визит в Украину Анджелина Джоли.

Бен Стиллер

Летом Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудским актером, режиссером, сценаристом и продюсером, посетившим Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Бен Стиллер посетил разрушенные жилые кварталы Ирпеня, где пообщались с людьми, пережившими оккупацию.

"Одно дело — видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело — увидеть все это своими глазами. Такое поражает гораздо сильнее", — сказал тогда кинозвезда.

Президент и посол доброй воли УВКБ ООН обсудили потребности временно перемещенных лиц в Украине, а также тех, кто находится в Польше, которую Бен Стиллер посетил накануне.

Кэрри Фукунаго

Режиссер последнего фильма о супер агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" посетил весной Львов, Киев, Бучу, Ирпень, Краматорск и другие города нашей страны. Голливудская звезда приехал в Украину как участник миссии World Central Kitchen, которая направлена на обеспечение людей нужным питанием.

Но кроме волонтерской работы, Фукунага собирал истории отважных украинцев — это работники киевского метрополитена; матери с детьми, проводящие ночи в укрытии; врачи и волонтеры.

Фукунага публиковал все в соцсетях. В комментариях Кэри отмечал, что приехал своими глазами увидеть, что сделала российская армия в Украине, и рассказать об этом всему миру. Что и сделал.

Джек Глисон

Одним из последних среди мировых знаменитостей столицу Украины посетил ирландский актер, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO.

До Украины Джек Гилсон добирался на пикапе, который они с друзьями перегоняли для ВСУ. В преддверии визита актер выставил на аукцион благотворительный лот — статуэтку Джоффри Баратеона. Она ушла с молотка за 31 тысячу гривен. Все средства были направлены на закупку авто для ВСУ.

Джек в неформальной обстановке пообщался с поклонниками. Также Глисон стал главным гостем 17 киноинтенсива с ведущими украинскими актерами при участии Act lots.

Также нашу страну во время полномасштабной войны посетили французский оскароносный режиссер Мишель Азанавичюс, американские актеры Лиев Шрайбер, Джессика Честейн, фронтмен группы U2 Боно и многие другие знаменитости, помогающие нашей стране в этой кровавой войне.

Напомним, ранее мы рассказывали, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Также мы писали, что американская группа Imagine Dragons присоединилась к новой инициативе UNITED24.