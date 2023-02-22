Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Закордонні знаменитості, які під час повномасштабної війни приїздили до України

Після початку повномасштабної війни більшість світових знаменитостей висловили підтримку Україні та засудили криваву політику кремля. Зірки збирають мільйони доларів на підтримку нашій країні, розміщують біженців за кордоном, беруть участь у благодійних ініціативах. А деякі навіть приїжджають в Україну, аби побачити на власні очі наслідки війни.

Новини.LIVE нагадає про закордонних знаменитостей, які відвідали нашу країну після 24 лютого.

Шон Пенн

24 лютого в американського актора та режисера було заплановане інтерв’ю з Президентом України Володимиром Зеленським для документального фільму "Суперсила" про нашу країну. Повномасштабну війну кінозірка зустрів в Києві. Йому вдалось поспілкуватися з Зеленським, ці кадри гості цьогорічного Берлінале змогли побачити на світовій прем’єрі фільму.

Вдруге Шон Пенн приїхав до України влітку. Тоді він відвідав Бучу та Ірпінь, на власні очі побачив наслідки російської окупації. Втретє Шон Пенн приїхав в Київ у листопаді. Він привіз свою статуетку "Оскар" і передав її Президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Володимир Зеленський і Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення рф, тепер є й іменна табличка Шона Пенна.

Анджеліна Джолі

Володарка двох премій "Оскар" відвідала Львів у квітні. На той час акторка ще була послом доброї волі ЮНІСЕФ. Візит Джолі був присвячений дітям, що постраждали від російської збройної агресії. Анджеліна тоді відвідала центр для дітей та молоді з інвалідністю, дитячу лікарню, поспілкувалася з родинами евакуйованих та волонтерами, а також зустріла евакуаційний потяг на львівському вокзалі.

"Я стала свідком стійкості, мужності та гідності українського народу перед обличчям терору та травм війни, яку вони не обирали. Вплив війни на покоління українських дітей є нищівним. Жодна дитина не повинна залишати свої домівки, бути свідком вбивства своїх близьких, страждати через обстріли й руйнування будинків", — прокоментувала свій візит в Україну Анджеліна Джолі.

Бен Стіллер

Влітку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором, режисером, сценаристом і продюсером, який відвідав Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Бен Стіллер відвідав зруйновані житлові квартали Ірпеня, де поспілкувалися з людьми, котрі пережили окупацію.

"Одна справа — бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ — побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше", — сказав тоді кінозірка.

Президент і посол доброї волі УВКБ ООН обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні, а також тих, хто перебуває в Польщі, яку Бен Стіллер відвідав напередодні.

Кері Фукунага

Режисер останнього фільму про супер агента Джеймса Бонда "Не час помирати" відвідав весною Львів, Київ, Бучу, Ірпінь, Краматорськ та інші міста нашої країни. Голлівудська зірка приїхав до України як учасник місії World Central Kitchen, яка спрямована на забезпечення людей потрібним харчуванням.

Але окрім волонтерської роботи, Фукунага збирав історії відважних українців — це працівники київського метрополітену; матері з дітьми, що проводять ночі в укритті; лікарі та волонтери.

Фукунага публікував все у соцмережах. У коментарях Кері зазначав, що приїхав на власні очі побачити, що зробила російська армія в Україні, та розповісти про це всьому світу. Що і зробив.

Джек Глісон

Одним з останніх серед світових знаменитостей столицю України відвідав ірландський актор, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO.

До України Джек Гілсон дістався пікапом, який вони з друзями переганяли для ЗСУ. Напередодні візиту актор виставив на аукціон благодійний лот — статуетку Джоффрі Баратеона. Вона пішла з молотка за 31 тисячу гривень. Всі кошти спрямували на закупівлю авто для ЗСУ.

Джек у неформальній обстановці поспілкувався з шанувальниками. Також Глісон став головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots.

Також нашу країну під час повномасштабної війни відвідали французький оскароносний режисер Мішель Азанавічус, американські актори Лієв Шрайбер, Джессіка Честейн, фронтмен гурту U2 Боно та багато інших знаменитостей, які допомагають нашій країні в цій кривавій війні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Також ми писали, що американський гурт Imagine Dragons долучились до нової ініціативи UNITED24.