"Так! Я згодна": DOROFEEVA показала, як їй зробили цікаву пропозицію

Певица DOROFEEVA. Фото: преслужба телеканала "1+1 Украина"

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) снова появится в кресле наставника талант шоу "Голос країни". В скором времени стартуют съемки нового тринадцатого сезона музыкального проекта.

Как получила предложение занять тренерское кресло Дорофеева поделилась в Instagram.

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Словно впервые

Надя Дорофеева стала четвертым тренером нового сезона "Голос країни". В сети певица раскрыла новость, записав видеоролик, где получает предложение от телеканала "1+1 Украина" стать тренером 13-го сезона. Певица открывает подарочный бокс, в котором находится именной пропуск на съемочный павильон "Голоса страны".

"Да! Я согласна стать тренером нового сезона "Голос країни". Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду", — говорит DOROFEEVA.

Как рассказала сама артистка, прошлый год стал для нее трансформационным, открыл новые смыслы и дал старт настоящей сольной карьере.

DOROFEEVA стала первой украинской артисткой, занявшей первое место в чарте Apple Music и продержавшейся там 21 день. Концертный тур по Украине собрал 17 солдаутов в 17 украинских городах. Во время сольного тура, охватившего в том числе Америку и Европу, артистка собрала более миллиона гривен на реабилитацию и протезирование наших военных и помощь ВСУ.

DOROFEEVA говорит, что для нее этот сезон станет чем-то особенным, потому что чувствует, что сядет в кресло тренера как впервые.

Певица DOROFEEVA. Фото: преслужба телеканала "1+1 Украина"

"Я считаю, что прошлый год обновил всех, и для меня этот сезон — как начало, все как впервые. У меня нет сомнений, что он будет самым эмоциональным и мощным среди всех сезонов, которые были. И что это будет настоящее лечение и эмоциональная помощь для каждой украинской души. Сейчас происходит становление новой музыкальной эры Украины — я невероятно восхищаюсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу услышать и увидеть в этом сезоне глубоких современных исполнителей, которые сформируют новый украинский шоу-бизнес", — говорит DOROFEEVA.

Напомним, стали известны имена всех тренеров "Голоса країни-13". Тренерами стали Юлия Санина, Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и DOROFEEVA. Ведущие сезона — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Певица DOROFEEVA. Фото: преслужба телеканала "1+1 Украина"

Недавно стало известно, что в этом году у "Голоса страны" впервые появится саундтрек, зазвучащий голосами тренеров нового сезона. Продюсером трека стал сонграйтер, соучредитель лейбла ENKO и тренер-дебютант Иван Клименко.

Ранее певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.