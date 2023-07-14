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Дантес вперше розповів, чи був запрошений на весілля Дорофєєвої

14 липня 2023 21:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дантес вперше розповів, чи був запрошений на весілля Дорофєєвої
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/vladimirdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Про те, як відреагував на подію у житті своєї колишньої дружини, співак Володимир Дантес розповів в інтерв'ю Маші Єфросініної у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Стосунки з колишньою

За словами артиста, люди вірять у те, що хочуть. Тому його коментарі про те, що сталося, не мають значення. Щодо весілля своєї ексдружини, Дантес відповів, що їх з його новою обраницею, Дашею Кацуріною, на церемонію не запросили.

"Ні, ми знали про нього. Даша з Мішею спілкуються, тому що у них є спільні бізнес і діти. Але вони спілкуються вдвох. Ми з Надею не спілкуємося", — говорить співак.

 

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Дантес та Дорофєєва за роки спільного життя так і не зробили музичний дует. На запитання, чи образила його пісня, яку Надя записала з новим обранцем, співак відповів щиро.

"Це насправді навіть весело. Образи — ні. Минув час. Це ж творчість. Я розумію, є наша історія, яка залишилась з нами, яку знаємо тільки ми і якесь коло друзів. Вона щаслива, він щасливий, пісня є. Тому що людям все одно, хто з нас насправді що переживає. У мене в житті багато щастя і нещастя, і думати про те, чи боляче мені чи ні... Є пісня, вона класна, зібрала багато переглядів, її наспівували. Я приймаю це просто", — коментує Дантес.

 

Володимир Дантес та Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/vladimirdantes/

Співак зізнався, чому у нього майже немає спільних фото з Дашею Кацуріною. 

"Немає чого фоткати, мало часу один на одного. Мало днів і плюс дві дитини, у тебе є вибір: поїсти, поговорити або просто пофоткатися. Я вже жив заради інстаграму. Більше не хочу", — коментує Дантес.

 

Публікація про весілля Наді та Міші для багатьох колег Дорофєєвої та Кацуріна стала несподіванкою.

Нагадаємо, Володимир Дантес відверто висловився про тоді ще ймовірне весілля колишньої дружини Наді Дорофєєвої.

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