Творці нового сезону шоу "Голос країни" приготували для глядачів сюрприз

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Підготовка до тринадцятого сезону шоу "Голос країни" йде повним ходом. Незабаром стартують зйомки головного музичного проєкту країни. Творці шоу вирішили заінтригувати шанувальників шоу новинкою на "Голосі країни".

Про це повідомляється у соцмережах проєкту.

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Цього року у шоу вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

"Кожен з тренерів дає свої ідеї щодо мелодики, тексту та обкладинки. Цей сезон буде дуже знаковим, тому для нас було важливо створити саундтрек саме зараз. Це було нашою мрією останні декілька років, і ось нарешті ми можемо її втілити. Цей саундтрек зазвучить в ефірі нашого проєкту і буде доступний на всіх цифрових майданчиках", — прокоментував новину продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Саундпродюсер треку Іван Клименко каже, що йому важливо було створити такий саундтрек, який відобразив би стиль кожного з тренерів сезону.

"Саундтрек буде створений в стилістиці зірок, які цього сезону сядуть у легендарні червоні крісла. Ми одразу зрозуміли, що для такого проєкту потрібний потужний гімн. На жаль, у нас не було можливості зібратись всім разом, бо в кожного тренера в цей час були тури або просто дуже щільні графіки, тому ми робили цю пісню онлайн. Це було наче як гра в пінг-понг, де кожен придумує ідею і надсилає в спільний чат, а ми всі разом її розбираємо", — розповів Іван Клименко.

Співавторкою вокальної мелодії і гармонії пісні виступила випускниця "Голосу країна", співачка KOLA. Яку назву отримав саундтрек та коли саме він буде презентований, стане відомо незабаром.

Унікальний сезон шоу

Цієї осені "Голос країни" звучатиме в інших країнах. Європейський сезон покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові.

Першими тренерам "Голосу країни-13" стали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров та музичний продюсер Іван Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фіналістка шоу "Голос країни" Марта Липчей презентувала пісню про дух українців. Також ми розповідали, що переможець шоу "Голос країни" з команди Дорофєєвої випустив новий кліп.