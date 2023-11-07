"Такого еще не было" — alyona alyona призналась, что имеет проблемы со здоровьем

Реперка Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница alyona alyona рассказала, что вынуждена решать проблемы со здоровьем. Звезда даже взяла творческую паузу по этой причине.

Об чем артистка рассказала в своем Instagram.

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Реперша призналась, что у нее ухудшилось состояние здоровья из-за стрессов. Также раньше она перенесла операцию. А недавно звезда сдала анализы, заставившие ее снова сфокусироваться на лечении.

Реперша Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"По поводу моих предварительных анализов. Я сдавала много, мне пришли результаты и они не очень классные. У меня сильно вылезла инсулино резистентность от такого стрессового образа жизни. А еще у меня очень сильно начал расти холестерин. У меня еще такого не было. Это мои стандартные проблемы...проблемы человека в теле. Прежде всего, с этим борются обычным правильным питанием, диеткой. Во-вторых, я вмешиваюсь медикаментозно", — комментирует артистка.

Реперша призналась, что принимает гормоны после операции, но препарат приводит к тромбозам, поэтому ей требуются дополнительные лабораторные исследования. Операция, как сообщила звезда, касалась женского здоровья.

"Еще я иду сдавать анализы на плотность крови. Почему? Потому что после операции по-женски, которая у меня была в феврале, почти год назад, я уже девять месяцев пью женские гормоны. К тому же сильные. Они влияют на плотность крови и когда долго их пьешь, надо предотвращать образование тромбов. Поэтому я иду сдавать кровь на плотность", — говорит артистка.

Несколько дней назад артистка сообщила, что из-за проблем со здоровьем берет творческую паузу.

"Начинается то долгожданное мной время, которое я полностью буду тратить на себя, на свое развитие, на свое здоровье и новую музыку. Но что самое важное — я не исчезаю с ваших радаров, я буду больше общаться с вами, публиковать тематические сообщения обо всем на свете, записывать такие разговорные видео и т. д. Интенсивная концертная деятельность, съемки, инвенты и прочее очень сильно истощают организм, часто в этой беготне ты теряешь себя и забиваешь на себя, поэтому следующие 3 месяца я хочу потратить на изоляцию от социальных сетей, от людей, на перезагрузку, на психотерапию, на разные штуки, которые я в течение этих 20 месяцев откладывала...Я благодарю всех вас за то, что я могу вам об этом рассказать и вы меня всегда поймете и поддержите...Это очень ценно! Спасибо, что вы со мной", — сказала подписчикам артистка.

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