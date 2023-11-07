"Такого ще не було" — alyona alyona зізналася, що має проблеми зі здоров'ям

Реперка Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що змушена вирішувати проблеми зі здоров'ям. Зірка навіть взяла творчу паузу з цього приводу.

Про що артистка розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Проблеми людини "в тілі"

Реперка зізналась, що у неї погіршився стан здоров'я через стреси. Також раніше вона перенесла операцію. А нещодавно зірка здала аналізи, які змусили її знову сфокусуватися на лікуванні.

Реперка Alyona alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"З приводу моїх попередніх аналізів. Я здавала багато чого, мені прийшли результати й вони не дуже класні. У мене сильно вилізла інсуліно резистентність від такого стресового способу життя. А ще у мене дуже сильно почав рости холестерин. У мене ще такого не було. Це мої стандартні проблеми…проблеми людини в тілі. Перш за все, з цим боряться звичайним правильним харчуванням, дієткою. По-друге, я втручаюся медикаментозно", — коментує артистка.

Реперка зізналася, що приймає гормони після операції, і препарат призводить до тромбозів, тому їй потрібні додаткові лабораторні дослідження. Операція, як повідомила зірка, стосувалася жіночого здоров'я.

"Ще я йду здавати аналізи на густину крові. Чому? Тому що після операції по-жіночому, яка у мене була в лютому, майже рік тому, я вже дев'ять місяців п'ю жіночі гормони. До того ж сильні. Вони впливають на густину крові й коли довго їх п'єш, треба запобігати утворенню тромбів. Тому я йду здавати кров на густину", — говорить артистка.

Кілька днів тому артистка повідомила, що через проблеми зі здоров'ям бере творчу паузу.

"Розпочинається той довгоочікуваний мною час, який я повністю буду витрачати на себе, на свій розвиток, на своє здоров‘я та на нову музику. Але що є найважливіше — я не зникаю з ваших радарів, я буду більше спілкуватися з вами, публікувати тематичні дописи про все на світі, записувати такі розмовні відео, тощо. Інтенсивна концертна діяльність, зйомки, івенти та інше — дуже сильно виснажують організм, часто в цій біганині ти губиш себе та забиваєш на себе. Тому наступні 3 місяці я хочу витратити на ізоляцію від соціальних мереж, від людей, на перезавантаження, на психотерапію, на різні штуки, які я протягом цих 20 місяців відкладала. Я дякую всім вам за те, що я можу вам про це розповісти і ви мене завжди зрозумієте та підтримаєте. Це дуже цінно! Дякую, що ви зі мною", — сказала підписникам артистка.

Нагадаємо, реперка alyona alyona розповіла про враження від поїздки на Донбас.

Раніше реперка alyona alyona подякувала Остапчуку за "хвилю любові": шоумен відповів.