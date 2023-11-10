Такого еще не было — известный рокер вылез на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг

Небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. Фото: Google

Голливудский актер, солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето стал первым человеком, которому официально разрешили подняться на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг в американском мегаполисе Нью-Йорк.

Соответствующее видео появилось в его соцсетях.

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51-летний артист поднялся на высоту более 390 метров и провел на восточном фасаде знаменитого небоскреба около 20 минут. За это время он сумел преодолеть расстояние между 86-м и 104-м этажами здания.

Все это Лето сделал, чтобы с размахом анонсировать гастрольный тур своей музыкальной группы. 30 Seconds to Mars запланировали масштабное мировое турне в поддержку шестого альбома с марта по сентябрь следующего года.

"Я больше был в восторге, чем взволнован, но, если быть честным, это было очень, очень тяжело. Гораздо труднее, чем я думал. Столько выдержки понадобилось, выносливости", — сказал Лето.

Музыкант отметил, что наблюдать за восходом солнца с Эмпайр-Стейт-Билдинг и видеть с высоты Нью-Йорк было невероятно.

"С тех пор, как я был ребенком, Нью-Йорк был местом, куда ты отправляешься, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Когда я был маленьким ребенком, я хотел стать артистом, а Нью-Йорк был тем местом, куда приезжаешь, чтобы стать", — подытожил актер.

Ближайший к Украине город, в котором выступит 30 Seconds to Mars, — польский Краков. Концерт там пройдет 9 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Джаред Лито залез на стену пятизвездочной гостиницы. Также мы рассказывали, что Джаред Лето снова перевоплотится в фильме в дизайнера.