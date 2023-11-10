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Такого ще не було — відомий рокер виліз на вершину Емпайр-Стейт-Білдінг

10 листопада 2023 09:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Такого ще не було — відомий рокер виліз на вершину Емпайр-Стейт-Білдінг
Хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг в Нью-Йорку. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський актор, соліст рок-гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето став першою людиною, якій офіційно дозволили піднятися на вершину Емпайр-Стейт-Білдінг в американському мегаполісі Нью-Йорк. 

Відповідне відео з’явилося в його соцмережах.

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Джаред Лето підкорив вершину

51-річний артист піднявся на висоту понад 390 метрів та провів на східному фасаді знаменитого хмарочоса близько 20 хвилин. За цей час він зумів подолати відстань між 86-м та 104-м поверхами будівлі.

Все це Лето зробив, щоб із розмахом анонсувати гастрольний тур свого музичного гурту. 30 Seconds to Mars запланували масштабне світове турне на підтримку шостого альбому з березня до вересня наступного року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JARED LETO (@jaredleto)

"Я більше був у захваті, ніж схвильований, але, якщо бути чесним, це було дуже, дуже важко. Набагато важче, ніж я думав. Стільки витримки знадобилося, витривалості", — сказав Лето.

Музикант зазначив, що спостерігати за сходом сонця з Емпайр-Стейт-Білдинг та бачити з висоти Нью-Йорк було неймовірно.

"Відколи я був дитиною, Нью-Йорк був місцем, куди ти вирушаєш, щоб втілити свої мрії в реальність. Коли я був маленькою дитиною, я хотів стати артистом, а Нью-Йорк був тим місцем, куди приїжджаєш, щоб стати", — підсумував актор. 

Найближче до України місто, в якому виступить 30 Seconds to Mars, — польський Краків. Концерт там відбудеться 9 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джаред Літо заліз на стіну п'ятизіркового готелю. Також ми розповідали, що Джаред Лето знову перевтілиться у фільмі на дизайнера.

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