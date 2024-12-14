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Тарабарова рассказала о долге за дом, в котором живет с семьей

14 декабря 2024 12:18
Мария Покровская - Редактор
Светлана Тарабарова призналась, что до сих пор выплачивает огромные долги за дом
Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova
Мария Покровская - Редактор

Певица Светлана Тарабарова рассказала, как обстоят дела с выплатой немалого долга за загородный дом, в котором она живет вместе с мужем Алексеем Бондарем и тремя детьми. Звездная семья до сих пор пытается выплатить кредит за жилье.

Об этом артистка рассказала в комментарии шоу "Утро в большом городе".

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Светлана Тарабарова рассказала о долгах за дом

Во время полномасштабной войны семья певицы столкнулась с финансовыми проблемами. Как рассказывала Тарабарова, у них не было возможности выплатить кредит за дом, который приобрели в 2020 году.

Супруги даже решились на продажу семейного гнездышка, однако не смогли найти хороших покупателей. Поэтому сейчас, по словам певицы, они до сих пор продолжают выплачивать кредит на большую сумму.

Светлана Тарабарова вместе с детьми
Светлана Тарабарова вместе с детьми Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана признается, что не теряет надежды, что ситуация с финансами улучшится и им с детьми не придется искать новое жилье.

"К сожалению, дом до сих пор стоит на продаже. Но все будет хорошо. Мы договорились выплачивать понемногу кредит. Не так быстро, как хотелось бы. Но психолог мне советует не жаловаться. Продадим, если будет выгодное предложение, все-таки трое детей и переехать не так и легко. Я уже легче к этому отношусь. Еще год назад для меня это было мучительным вопросом", — рассказала артистка.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова восхитила кадрами, как вместе с детьми украшала дом к новогодним праздникам.

Также мы писали, что Леся Никитюк призналась, действительно ли зарабатывает деньги на платформе "для взрослых".

кредиты Светлана Тарабарова долги украинские звезды дом

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