Світлана Тарабарова зізналася, що досі виплачує величезні борги за будинок

Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, як ідуть справи із виплатою чималого боргу за заміський будинок, в якому вона живе разом із чоловіком Олексієм Бондарем та трьома дітьми. Зіркова родина досі намагається виплатити кредит за житло.

Про це артистка розповіла у коментарі шоу "Ранок у великому місті".

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Світлана Тарабарова розповіла про борги за будинок

Під час повномасштабної війни родина співачки зіштовхнулася із фінансовими проблемами. Як розповідала Тарабарова, вони із чоловіком не мали змоги виплатити кредит за будинок, який придбали 2020 року.

Подружжя навіть наважилося на продаж сімейного гніздечка, однак не змогло знайти гарних покупців. Тож зараз, за словами співачки, вони й досі продовжують виплачувати кредит на велику суму.

Світлана Тарабарова разом з дітьми. Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана зізнається, що не втрачає надії на те, що ситуація із фінансами покращиться і їм із дітьми не доведеться шукати нове житло.

"На жаль, будинок досі стоїть на продажу. Але все буде добре. Ми домовилися виплачувати потроху кредит. Не так швидко, як хотілося б. Але психолог мені радить не скаржитися. Продамо, якщо буде вигідна пропозиція, все ж таки троє дітей і переїхати не так і легко. Я вже легше до цього ставлюся. Ще рік тому для мене це було болісним питанням", — розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова замилувала кадрами, як разом із дітьми прикрашала оселю до новорічних свят.

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