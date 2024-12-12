Світлана Тарабарова з дітьми прикрасила новорічну ялинку — зворушливе відео

Світлана Тарабарова з дітьми. Фото: instagram.com/tarabarova

Співачка Світлана Тарабарова разом із родиною вже підготувалася до зимових свят. Разом зі своїм трьома дітьми виконавиця прикрасила новорічну ялинку.

Сімейним відео багатодітна матуся поділилася в Instagram.

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Тарабарова разом із дітьми підготувалася до Нового року

Прикрашання оселі до свят Тарабарова вирішила перетворити на особливу сімейну подію. На зворушливому відео виконавиця показала, як син та доньки допомагали їй прикрашати святкову ялинку.

Діти разом із зірковою матусею залюбки розвішували прикраси. Тарабарова навіть обрала для себе та дітей family look — стильні червоні піжами.

Родина зупинилася на штучному дереві, яке прикрасила гірляндою та іграшками. Також на ялинці Тарабарової є чимало прикрас з соломи із традиційними українськими символами Різдва.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік показав, як вони з родиною прикрасили ялинку.

Також дружина Володимира Остапчука напередодні пологів також встигла підготуватися до свят.