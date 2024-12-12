Светлана Тарабарова с детьми украсила новогоднюю елку - трогательное видео

Тарабарова умилила кадрами, как с детьми елку украшала
Певица Светлана Тарабарова вместе с семьей уже подготовилась к зимним праздникам. Вместе со своими тремя детьми исполнительница украсила новогоднюю елку.
Семейным видео многодетная мамочка поделилась в Instagram.
Тарабарова вместе с детьми подготовилась к Новому году
Украшение дома к праздникам Тарабарова решила превратить в особое семейное событие. На трогательном видео исполнительница показала, как сын и дочери помогали ей украшать праздничную елку.
Дети вместе со звездной мамочкой охотно развешивали украшения. Тарабарова даже выбрала для себя и детей family look — стильные красные пижамы.
Семья остановилась на искусственном дереве, украшенном гирляндой и игрушками. Также на елке Тарабаровой есть немало украшений из соломы с традиционными украинскими символами Рождества.
Напомним, ранее Григорий Решетник показал, как они с семьей украсили елку.
Также супруга Владимира Остапчука накануне родов также успела подготовиться к праздникам.
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