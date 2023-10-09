"Происходящее в мире — ад": Дантес рассказал, что его родственники сейчас в Израиле

Певец Владимир Дантес. Скриншот с видео

Владимир Дантес впервые через несколько дней вышел в сторис. Певец рассказал, что находился в очень плохом настроении из-за происходящих в Израиле событий, ведь там сейчас находится его брат с семьей.

Об этом он рассказал в сторис в Instagram.

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"Я хочу, чтобы это скорее закончилось"

Владимир Дантес снял видео в сторис, на котором кажется очень эмоциональным. Певец едва подбирает слова, чтобы объяснить, в каком шоке он находится от всего происходящего в мире. Но больше всего он переживал из-за близких, которые сейчас находятся в Израиле.

Скриншот cо сторис Instagram:

volodymyrdantes

"То, что происходит в мире, то, что происходит в Израиле, у меня очень сильно болит. У меня сейчас там находится брат, его жена, ребенок. И это сплошной ужас. Я хочу, чтобы все это скорее закончилось", — сказал Дантес на видео.

Однако он сказал, что с родственниками все, к счастью, хорошо. Исполнитель также рассказал, что вчера попал в ДТП: его подрезал другой водитель. Авария была небольшая и никто не пострадал. Дантеса лишь удивило поведение поклонницы, увидевшей певца в момент, когда он решал вопрос с ДТП.

Скриншот cо сторис Instagram:

volodymyrdantes

"Когда я оформлял ДТП, я в а**ре, второй водитель тоже в а**ре. Это очень неприятная ситуация. Но в этот момент приходит женщина и такая: "Можно с вами сфотографироваться?". А ведь это тот момент, когда ты очень хочешь это делать", — поделился Вова в сторис.

Однако певец подчеркнул, что ДТП и все другие проблемы это просто ничего по сравнению с происходящим в нашей стране, а также в Израиле сейчас.

Напомним, мы рассказывали, что Дантес гневно отреагировал на мем Илона Маска о Зеленском.

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