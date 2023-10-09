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"Те, що відбувається у світі — пекло": Дантес розповів, що його родичі зараз в Ізраїлі

9 жовтня 2023 18:10
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Те, що відбувається у світі — пекло": Дантес розповів, що його родичі зараз в Ізраїлі
Співак Володимир Дантес. Скриншот з відео
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Володимир Дантес вперше за кілька днів вийшов у сторіс. Співак розповів, що перебував у дуже поганому гуморі через події, які відбуваються в Ізраїлі, адже там зараз знаходиться його брат з родиною. 

Про це він розповів у сторіс в Instagram

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"Я хочу, щоб це скоріше закінчилося"

Володимир Дантес зняв відео у сторіс, на якому здається дуже емоційним. Співак ледь добирає слова, щоб пояснити, у якому шоці він знаходиться від того всього, що відбувається у світі. Але найбільше він переживав через близьких, які зараз знаходяться в Ізраїлі. 

 

Скриншот зі сторіс Instagram:
 volodymyrdantes

"Те, що відбувається у світі, те, що відбувається в Ізраїлі, мені дуже сильно болить. В мене зараз там знаходиться брат, його дружина, дитина. І це суцільний жах. Я хочу, щоб все це скоріше закінчилося", — сказав Дантес у відео.

Проте він зауважив, що з родичами все, на щастя, добре. Виконавець також розповів, що вчора потрапив у ДТП: його підрізав інший водій. Аварія була невеликою і ніхто не постраждав.  Дантеса лише здивувала поведінка прихильниці, яка побачила співака у момент, коли він вирішував питання з ДТП. 

 

Скриншот зі сторіс Instagram:
 volodymyrdantes

"Коли я оформлював ДТП, я в а**рє, другий водій також в а**рє. Це дуже неприємна ситуація. Але в цей момент приходить жінка і така: можна з вами сфотографуватися? А це ж той момент, коли ти дуже хочеш це робити", — поділився Вова у сторіс. 

Проте співак наголосив, що ДТП і всі інші проблеми це просто нічого у порівнянні з тим, що відбувається у нашій країні, а також в Ізраїлі зараз. 

Нагадаємо, ми розповідали, що Дантес гнівно відреагував на мем Ілона Маска про Зеленського. 

Також ми писали, що українська співачка KOLA розповіла, що вона перебуває в Ізраїлі. 

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