Тейлор Свифт привела звездных друзей на матч своего нового бойфренда

Тейлор Свифт, Блэйк Лавли, Райан Рейнольдс и Хью Джекман на игре. Фото: AP

Певица Тейлор Свифт появилась на матче по американскому футболу вместе со своими друзьями — актрисами Софи Тернер, Блейк Лайвли, ее мужем актером Райаном Рейнольдсом и его лучшим другом актером Хью Джекманом. Звездная компания на игре болела за нового парня Тейлор — футболиста Тревиса Келси.

Об этом пишет Daily Mail.

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В апреле этого года Тейлор Свифт разошлась с актером Джо Элвином, с которым встречалась 6 лет. Через несколько месяцев после этого появились слухи о предполагаемом романе звезды с игроком команды Канзас-Сити Чифс Тревисом Келси.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce стрельба Arrowhead вместе после игры. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme — Jarrett Payton (@paytonsun) 25 сентября 2023

Несколько недель назад Свифт впервые появилась на игре Тревиса, на которой сидела в VIP секторе вместе с его мамой, а после отправилась с парнем на вечеринку. В сети появилось фото, на котором звезда принимает спортсмена в баре.

Тейлор Свифт занимает Тревиса Келси в баре. Фото: TMZ

Также Келси был замечен, когда возвращался в свой отель в Нью-Джерси после того, как, вероятно, провел ночь в квартире певицы на Манхэттене.

Очевидно, отношения новоиспеченной пары развиваются очень быстро, ведь теперь на матч любимого Тейлор Свифт взяла с собой своих лучших друзей.

Тейлор Свифт, Блэйк Лавли, Райан Рейнольдс и Хью Джекман на игре. Фото: SplashNews.com

Тейлор Свифт, Блейк Лавли, Райан Рейнольдс на игре. Фото: AP

Блейк Лайвли так активно болела вместе с Тейлор, что даже попала в неловкую ситуацию: ее узкий топ едва спрыгнул с актрисы.

Тейлор Свифт и Блэйк Лавли на игре. Фото: NBC

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекмен тоже переживали из-за игры и хорошо проводили время.

Хью Джекман, Шон Леви, Райан Рейнольдс. Фото Instagram: Shawn Levy

Сдержаннее всего себя вела звезда сериала "Игра Престолов", актриса Софи Тернер, которая недавно заявила о разводе с певцом Джо Джонасом.

Актриса Софи Тернер на игре. Фото: Michael Simon, Shutterstock

Напомним, ранее мы рассказывали, что фанатка Тейлор Свифт рассказала, что звезда сделала ради свидания.

Также мы писали, что звезде сериала "Игра престолов" не отдают детей.