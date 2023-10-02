Тейлор Свифт привела звездных друзей на матч своего нового бойфренда
Певица Тейлор Свифт появилась на матче по американскому футболу вместе со своими друзьями — актрисами Софи Тернер, Блейк Лайвли, ее мужем актером Райаном Рейнольдсом и его лучшим другом актером Хью Джекманом. Звездная компания на игре болела за нового парня Тейлор — футболиста Тревиса Келси.
Об этом пишет Daily Mail.
Эмоции зашкаливали
В апреле этого года Тейлор Свифт разошлась с актером Джо Элвином, с которым встречалась 6 лет. Через несколько месяцев после этого появились слухи о предполагаемом романе звезды с игроком команды Канзас-Сити Чифс Тревисом Келси.
Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce стрельба Arrowhead вместе после игры. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme— Jarrett Payton (@paytonsun) 25 сентября 2023
Несколько недель назад Свифт впервые появилась на игре Тревиса, на которой сидела в VIP секторе вместе с его мамой, а после отправилась с парнем на вечеринку. В сети появилось фото, на котором звезда принимает спортсмена в баре.
Также Келси был замечен, когда возвращался в свой отель в Нью-Джерси после того, как, вероятно, провел ночь в квартире певицы на Манхэттене.
Очевидно, отношения новоиспеченной пары развиваются очень быстро, ведь теперь на матч любимого Тейлор Свифт взяла с собой своих лучших друзей.
Блейк Лайвли так активно болела вместе с Тейлор, что даже попала в неловкую ситуацию: ее узкий топ едва спрыгнул с актрисы.
. @TaylorSwift13 был одет, что @Chiefs TD 🙌— NFL (@NFL) October 2, 2023
📺: #KCvsNYJ on NBC⁰📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/cLJQ8MOopx pic.twitter.com/EbHND7N4Cg
Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекмен тоже переживали из-за игры и хорошо проводили время.
Сдержаннее всего себя вела звезда сериала "Игра Престолов", актриса Софи Тернер, которая недавно заявила о разводе с певцом Джо Джонасом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что фанатка Тейлор Свифт рассказала, что звезда сделала ради свидания.
Также мы писали, что звезде сериала "Игра престолов" не отдают детей.