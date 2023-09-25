Заплатила за весь ресторан: фанатка Тейлор Свіфт розповіла, що зірка зробила заради побачення

Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift

Вже кілька місяців ходять чутки про роман Тейлор Свіфт з 33-річним американським футболістом Тревісом Келсі. І ось нещодавно фанатка співачки розповіла, що зірка заплатила за всіх в ресторані, щоб звільнити його для побачення з гравцем.

Про це дівчина розповіла у ТікТоці.

Читайте також:

Подробиці

У квітні цього року Тейлор Свіфт розійшлася з актором Джо Елвіном, з яким зустрічалася 6 років. Через кілька місяців після цього зʼявилися чутки про ймовірний роман зірки з гравцем команди Канзас-Сіті Чіфс Тревісом Келсі.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme — Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023

У своєму подкасті Келсі розповідав, що вподобав зірку, коли потрапив на її концерт у липні, проте тоді так і не зміг дістати її номеру.

Та вочевидь спортсмену таки вдалося сконтактуватися зі Свіфт, адже днями вона приїхала підтримати його на гру, де сиділа у VIP секторі разом з мамою Тревіса і активно вболівала.

Тейлор Свіфт вболіває за команду Тревіса Келса. Скріншот з відео на Youtube: NFL

Саме після цієї гри і завірусилося відео у тіктоці, у якому фанатка Тейлор Свіфт розповідає, що їй зателефонував її друг і розповів, що щойно його попросили піти з ресторану через те, що туди мала прийти співачка. Нібито усім в ресторані принесли вже сплачені чеки і попросили піти.

Прихильники припустили, що пустий ресторан знадобився Тейлор для побачення з Тревісом Келсі. Проте дехто вважає, що туди приїхала вся команда відсвяткувати після гри.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт оштрафували за сміття. Також повідомляли про те, що зірка розірвала стосунки з бойфрендом, який поцілував чоловіка на концерті.