Зірці серіалу "Гра престолів" не віддають дітей: забрали їхні паспорти

Співак Джо Джонас та акторка Софі Тернер. Фото: Google

Розлучення американського співака Джо Джонаса і зірки серіалу "Гра престолів", британської акторки Софі Тернер, вийшло на новий рівень. Виконавиця ролі Санси Старк подала на музиканта до суду через своїх дітей.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Адвокати 27-річної акторки направили до суду Мангеттену (Нью-Йорк, США) вимогу "забезпечити негайне повернення дітей, які незаконно вилучені або неправомірно утримуються".

В судових документах наголошується, що обидві сторони були раді переїзду сім'ї до Англії, звідки родом Софі. Втім згодом у Тернер почалися зйомки в новому проєкті, а Джонас вирушив до Америки з туром. Тоді зіркова пара вирішила, що донечкам (2020 та 2022 років народження) буде краще з Джонасом, оскільки в нього був не на стільки завантажений графік, як в Тернер.

Але нещодавно співак подав на розлучення, не повідомивши про це дружину. За інформацією інсайдерів видання, Софі дізналася про розлучення зі ЗМІ. Тоді ж вона дізналась про всі претензії чоловіка який звинуватив її в тому, що та мало не покинула дітей через роботу.

Джо Джонас та Софі Тернер з доньками. Фото: Google

Тепер Софі має намір захищати свої материнські права та репутацію в суді. Втім зробити це буде непросто — Джо забрав їхні документи. Також згідно з інформацією адвокатів Тернер, Джонас відмовляється повернути їхні паспорти. Це підтвердив адвокат виконавця: Джо не віддасть паспорта та виступає категорично проти їхнього переїзду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у самий розпал розлучення Софі Тернер пристрасно цілувалася у морі з актором Френком Діллейном. Також ми розповідали, що американська співачка Аріана Гранде подала на розлучення з Далтоном Гомесом.