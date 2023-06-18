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Телешоу "МастерШеф. Профессионалы" объявило победителя четвертого сезона

18 июня 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Телешоу "МастерШеф. Профессионалы" объявило победителя четвертого сезона
Телешоу "МастерШеф. Профессионалы". Фото: СТБ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Суперфиналистами четвертого сезона телепроекта "МастерШеф. Профессионалы" стали Артем Кабулахин, Антон Гильчук и Иван Иванчук. Парни поразили своими блюдами судей шоу: Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую. И они выбрали победителя.

Об этом сообщает телеканал "СТБ".

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Подробности

Финалисты разрабатывали свое финальное меню в секрете. Через три часа они подали закуску, основное блюдо и десерт. Победу одержал Артем Кабулахин.

Меню Артема с тремя климатическими зонами Украины:

  • лес — сердце оленя с белыми грибами с глазурью сиропа бузины;
  • море –— черноморский калкан с топинамбуром, мидиями и грецким орехом;
  • степь — тарталетка из гречневой муки, облепиховое желе, айвы, пралине из мака и подсолнечника.

"Я не ожидал. Это квинтэссенция всех эмоций, которые были во мне в течение всех месяцев съемок. Это сильно! И это то, каковы мы, украинцы. Чтобы не было, мы встаем и идем дальше", — прокомментировал Артем свою победу.

"То, что этот сезон состоялся — и есть настоящее чудо без преувеличения. Вы выпекали бисквиты, несмотря на ракетные обстрелы, готовили мороженое из квашеной капусты без света, делали киевские торты, несмотря на воздушные тревоги. Вы успевали делиться со зрителями своими рецептами до начала комендатского времени. И главное, каждую секунду помнили, какую цену платят наши воины на фронте, чтобы у нас была возможность заниматься любимым делом на кухне "МастерШеф", — обратилась к участникам судья шоу Ольга Мартыновская.

Судьи телешоу "МастерШеф. Профессионалы" и победитель четвертого сезона. Фото: СТБ

Напомним, ранее мы писали, что кулинарное шоу "МастерШеф" объявило кастинг в новый сезон: кого ищут продюсеры. Также мы рассказывали, что создатели шоу "Голос країни" заинтриговали, кто станет третьим тренером нового сезона.

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