Творці шоу "Голос країни" заінтригували, хто стане третім тренером нового сезону

Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

Напередодні творці шоу "Голос країни" оголосили імена перших зіркових тренерів тринадцятого сезону. Ними стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна та співак Артем Пивоваров. Тепер продюсери заінтригували шанувальників, хто ж складе їм компанію в новому сезоні.

Про це повідомляється у соцмережах "Голосу країни".

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Творці шоу опублікували фотографію переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2022", учасника гурту учасника гурту Kalush Orchestra, Килиммена.

"Хто саме знаходиться в образі Килиммена — інтрига. Але відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів. Ім’я нового тренера стане відомо незабаром. Можливо це буде один з учасників гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім’я якої досі не розкривали", — заінтригували творці шоу.

В коментарях прихильники шоу висловили свої припущення, що новим тренером можуть стати Віктора Павлік чи Melovin. Інші жартують про Олега Винника, який живе в Німеччині. А деякі користувачі соцмереж просять повернути в "Голос країни" Тіну Кароль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на участь в шоу "Голос країни" натякнула і переможниця конкурсу "Євробачення-2015", співачка Джамала. Також ми розповідали, що вперше в історії талант-шоу "Голос країни" зніматимуть не в Україні.