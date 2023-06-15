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Творці шоу "Голос країни" заінтригували, хто стане третім тренером нового сезону

15 червня 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Творці шоу "Голос країни" заінтригували, хто стане третім тренером нового сезону
Шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні творці шоу "Голос країни" оголосили імена перших зіркових тренерів тринадцятого сезону. Ними стали фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна та співак Артем Пивоваров. Тепер продюсери заінтригували шанувальників, хто ж складе їм компанію в новому сезоні.

Про це повідомляється у соцмережах "Голосу країни". 

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Подробиці 

Творці шоу опублікували фотографію переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2022", учасника гурту учасника гурту Kalush Orchestra, Килиммена. 

"Хто саме знаходиться в образі Килиммена — інтрига. Але відомо, що за часи існування гурту Kalush Orchestra у цьому образі було декілька різних артистів, від вокалістів і до брейкдансерів. Ім’я нового тренера стане відомо незабаром. Можливо це буде один з учасників гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім’я якої досі не розкривали", — заінтригували творці шоу. 

В коментарях прихильники шоу висловили свої припущення, що новим тренером можуть стати Віктора Павлік чи Melovin. Інші жартують про Олега Винника, який живе в Німеччині. А деякі користувачі соцмереж просять повернути в "Голос країни" Тіну Кароль. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на участь в шоу "Голос країни" натякнула і переможниця конкурсу "Євробачення-2015", співачка Джамала. Також ми розповідали, що вперше в історії талант-шоу "Голос країни" зніматимуть не в Україні. 

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