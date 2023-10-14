Телеведущая вышла замуж за спикера СБУ: фото

Артем Дехтяренко и Анастасия Норицина. Фото: Facebook/art.denko

Телеведущая "24 канала" Анастасия Норицина вышла замуж за спикера СБУ Артема Дехтяренко. Торжественная церемония прошла в день рождения журналистки.

Соответствующие фото появились в соцсетях новобрачных.

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Пара расписалась в Министерстве юстиции Украины. На торжестве присутствовал министр юстиции Денис Малюска. Артем Дехтяренко надел военную форму, а его звездная избранница предпочла платье-вышиванку.

"До этого момента я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остальную жизнь. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей Победы", — написал спикер СБУ.

Свадьба телеведущей и спикера СБУ. Фото: Facebook/art.denko

В то же время Анастасия поблагодарила всех за поздравления. Отдельно слова благодарности выразила защитникам и защитницам нашей страны, которые делают все для осуществления самой желанной мечты именинницы — победы.

Норицина — ведущая эфиров "24 Канала" и автор проекта "Лицеміри". Также ведет рубрику "Обережно! ЗОМБОЯЩИК". В ней Анастасия анализирует основные положения российской пропаганды.

Артем Дехтяренко ранее занимал должность представителя Минздрава. Свою карьеру Дехтяренко начал в сфере журналистики. Он работал в некоторых изданиях, а затем в пресс-службе секретариата Кабмина.

Артем Дехтяренко и Анастасия Норицина. Фото: Facebook/art.denko

Напомним, ранее мы писали, что принцесса Евгения показала семейную идиллию по случаю годовщины свадьбы. Также мы рассказывали, что режиссер Ахтем Сеитаблаев сделал предложение своей любимой.