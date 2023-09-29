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Ахтем Сеітаблаєв знову одружується

29 вересня 2023 16:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ахтем Сеітаблаєв знову одружується
Ахтем Сеітаблаєв з обраницею. Фото: instagram.com/seitablaiev/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв знову готується одружитися. Актор зробив пропозицію своїй нареченій.

Про це стало відомо зі сторінки знаменитості у соціальній мережі.

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Ахтем Сеітаблаєв, який зараз служить у ЗСУ, освідчився Мар'яні Боцвинюк. На фото Сеітаблаєв позує з коханою, яка щасливо демонструє обручку на пальці:

 

Ахтем Сеітаблаєв з обраницею. Фото: instagram.com/seitablaiev/
Ахтем Сеітаблаєв з обраницею. Фото: instagram.com/seitablaiev/

"Від Криму до Карпат! Так!", — прокоментував допис Сеітаблаєв.

Нова кохана Сеітаблаєва набагато молодша від нього. У жовтні 2021 року Ахтем Сеітаблаєв розповів, що після 8 років шлюбу розлучається зі своєю другою дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою. Про першу кохану режисера відомо, що вона є матір'ю трьох дітей Сеітаблаєва.

Раніше стало відомо, що Ахтем Сеітаблаєв знову закоханий та живе з новою обраницею.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв планує зняти фільм про Чернівці. За словами режисера, це місто — одна з культурних столиць та потужне джерело креативу.

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