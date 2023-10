Принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля

Принцеса Євгенія з чоловіком. Фото: instagram.com/princesseugenie/

Принцеса Євгенія поділилася новим сімейним портретом на честь п’ятої річниці весілля з Джеком Бруксбенком. Внучка покійної королеви Єлизавети II показала весільне відео, щоб відсвяткувати особливу подію.

Євгенія опублікувала кадри у своєму Instagram.

Невідоме відео з весілля онуки Єлизавети ІІ

У відео з весілля, яке раніше не бачили, 33-річна Євгенія продемонструвала зворушливі моменти свого великого дня, який відбувся в каплиці Святого Георгія у Віндзорі 12 жовтня 2018 року, а також нещодавній відвертий сімейний портрет. На знімку — щаслива сім’я з чотирьох осіб — донька принца Ендрю та Сари Фергюсон із чоловіком та двома дітьми, дворічним сином Августом і чотиримісячним сином Ернестом, позують на пляжі.

"Сьогодні 5 років тому...", — підписала Євгеня кліп, саундттреком до якого була пісня You’ve Got the Love від Florence and the Machine.

На відео зображено весільну сукню Євгенії Peter від Pilotto і тіара Greville Emerald Kokoshnik, в яких Євгенія виходила заміж.

На кадрах також показано, як Джек готується до особливого дня, піднімає келих шампанського з друзями, прикріплює квітку до піджака та позує для фотографій.

