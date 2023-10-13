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Принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля

13 жовтня 2023 10:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля
Принцеса Євгенія з чоловіком. Фото: instagram.com/princesseugenie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Євгенія поділилася новим сімейним портретом на честь п’ятої річниці весілля з Джеком Бруксбенком. Внучка покійної королеви Єлизавети II показала весільне відео, щоб відсвяткувати особливу подію.

Євгенія опублікувала кадри у своєму Instagram.

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У відео з весілля, яке раніше не бачили, 33-річна Євгенія продемонструвала зворушливі моменти свого великого дня, який відбувся в каплиці Святого Георгія у Віндзорі 12 жовтня 2018 року, а також нещодавній відвертий сімейний портрет. На знімку — щаслива сім’я з чотирьох осіб — донька принца Ендрю та Сари Фергюсон із чоловіком та двома дітьми, дворічним сином Августом і чотиримісячним сином Ернестом, позують на пляжі.

 

 

"Сьогодні 5 років тому...", — підписала Євгеня кліп, саундттреком до якого була пісня You’ve Got the Love від Florence and the Machine.

На відео зображено весільну сукню Євгенії Peter від Pilotto і тіара Greville Emerald Kokoshnik, в яких Євгенія виходила заміж.

На кадрах також показано, як Джек готується до особливого дня, піднімає келих шампанського з друзями, прикріплює квітку до піджака та позує для фотографій.

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