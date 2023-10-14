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Телеведуча вийшла заміж за речника СБУ: фото

14 жовтня 2023 20:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Телеведуча вийшла заміж за речника СБУ: фото
Артем Дехтяренко та Анастасія Норіцина. Фото: Facebook/art.denko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча "24 каналу" Анастасія Норіцина вийшла заміж за речника СБУ Артема Дехтяренка. Урочиста церемонія пройшла в день народження журналістки.

Відповідні фото з’явились у соцмережах молодят.

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Пара розписалася у Міністерстві юстиції України. На урочистості був присутнім міністр юстиції Денис Малюська. Артем Дехтяренко одягнув військову форму, а його зіркова обраниця віддала перевагу сукні-вишиванці.

"До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої Перемоги", — написав спікер СБУ. 

Весілля речника СБУ
Весілля телеведучої та речника СБУ. Фото: Facebook/art.denko

Водночас Анастасія подякувала всім за привітання. Окремо слова вдячності висловила захисникам та захисницям нашої країни, які роблять все для здійснення найбажанішої мрії іменинниці — перемоги. 

Норіцина — ведуча ефірів "24 Каналу" та авторка проєкту "Лицеміри". Також веде рубрику "Обережно! ЗОМБОЯЩИК". У ній Анастасії аналізує основні тези російської пропаганди.

Артем Дехтяренко раніше обіймав посаду речника МОЗ. Свою кар'єру Дехтяренко розпочав також у сфері журналістики. Він працював у деяких виданнях, а згодом у пресслужбі секретаріату Кабміну.

Речник СБУ Артем Дехтяренко
Артем Дехтяренко та Анастасія Норіцина. Фото: Facebook/art.denko

Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля. Також ми розповідали, що режисер Ахтем Сеітаблаєв освідчився своїй коханій.

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