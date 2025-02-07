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Телеведущую, которая работала в Швеции уборщицей, уволили

7 февраля 2025 19:17
Евгения Брюховецкая - редактор
Работала в Швеции - Литвин-Комаровская завила об увольнении из клининг-службы
Ирина Литвин-Комаровская. Фото: Facebook
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинская телеведущая Ирина Литвин-Комаровская, которая сейчас находится в Швеции, рассказала об увольнении с работы уборщицей. Она уточнила, что не выходила на работу три недели из-за депрессии.

Об этом Литвин-Комаровская сообщила в Facebook.

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По словам девушки, она должна подписать документ с согласием на увольнение из-за невыхода на работу три недели без уважительной причины. Однако она имеет депрессию и должна была получить официальное заключение от врача для передачи работодателю.

"Сегодня в 08:30 у меня должен был быть визит к врачу. А точнее он должен был позвонить мне в это время. Да, друзья, здесь врачи могут ставить диагноз, поговорил с пациентом по телефону", — написала Литвин-Комаровская.

Українська телеведуча Литвин-Комаровська працювала прибиральницею у Швеції , але повідомила про звільнення
Ирина Литвин-Комаровская. Фото: Facebook

Она рассказала, что ждала звонка врача почти три недели, чтобы он объяснил, что с ней. Однако в 10:00 ей сообщили о том, что врач заболел и для нее будут искать другое время. В то же время руководитель сообщила девушке, что больше не будет ждать и вынуждена ее уволить.

"Я не обвиняю компанию, у них есть правила, они и так долго шли мне на встречу и ждали заключения врача", — добавила Ирина.

Она уточнила, что не проживает в Швеции на социальных выплатах, а работает все время и платит налоги наравне со всеми.

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Скриншот поста Литвин-Комаровской

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работа Швеция увольнение уборка шоу-бизнес телеведущие

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