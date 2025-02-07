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Телеведучу, яка працювала у Швеції прибиральницею, звільнили

7 лютого 2025 19:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Працювала у Швеції — Литвин-Комаровська завила про звільнення з клінінг-служби
Ірина Литвин-Комаровська. Фото: Facebook
Євгенія Брюховецька - редактор

Українська телеведуча Ірина Литвин-Комаровська, яка наразі перебуває у Швеції, розповіла про звільнення з роботи прибиральницею. Вона уточнила, що не виходила на роботу три тижні через депресію.

Про це Литвин-Комаровська повідомила у Facebook.

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За словами дівчини, вона має підписати документ зі згодою на звільнення через невихід на роботу три тижні без поважної причини. Однак вона має депресію та мала отримати офіційне заключення від лікаря для передачі роботодавцю.

"Сьогодні о 08:30 у мене мав бути візит до лікаря. А точніше, він мав зателефонувати мені в цей час. Так, друзі, тут лікарі можуть ставити діагноз, поговоривши з пацієнтом телефоном", — написала Литвин-Комаровська.

Українська телеведуча Литвин-Комаровська працювала прибиральницею у Швеції , але повідомила про звільнення
Ірина Литвин-Комаровська. Фото: Facebook

Вона розповіла, що чекала дзвінка лікаря майже три тижні, аби він пояснив, що з нею. Однак о 10:00 їй повідомили про те, що лікар захворів та для неї шукатимуть інший час. Водночас керівник повідомила дівчині, що більше не буде чекати та вимушена її звільнити.

"Я не звинувачую компанію, в них є правила, вони і так довго йшли мені на зустріч і чекали заключення лікаря", — додала Ірина.

Вона уточнила, що не проживає у Швеції на соціальних виплатах, а працює весь час та сплачує податки нарівні з усіма.

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Скриншот допису Литвин-Комаровської

Раніше ми писали про сценариста та режисера Дениса Манжосова. Він був співзасновником Студії "Квартал 95", але зник з інфопростору.

Також стало відомо, який зараз має вигляд дочка Кузьми Скрябіна та чим займається дівчина.

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