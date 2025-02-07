Працювала у Швеції — Литвин-Комаровська завила про звільнення з клінінг-служби

Ірина Литвин-Комаровська. Фото: Facebook

Українська телеведуча Ірина Литвин-Комаровська, яка наразі перебуває у Швеції, розповіла про звільнення з роботи прибиральницею. Вона уточнила, що не виходила на роботу три тижні через депресію.

Про це Литвин-Комаровська повідомила у Facebook.

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За словами дівчини, вона має підписати документ зі згодою на звільнення через невихід на роботу три тижні без поважної причини. Однак вона має депресію та мала отримати офіційне заключення від лікаря для передачі роботодавцю.

"Сьогодні о 08:30 у мене мав бути візит до лікаря. А точніше, він мав зателефонувати мені в цей час. Так, друзі, тут лікарі можуть ставити діагноз, поговоривши з пацієнтом телефоном", — написала Литвин-Комаровська.

Ірина Литвин-Комаровська. Фото: Facebook

Вона розповіла, що чекала дзвінка лікаря майже три тижні, аби він пояснив, що з нею. Однак о 10:00 їй повідомили про те, що лікар захворів та для неї шукатимуть інший час. Водночас керівник повідомила дівчині, що більше не буде чекати та вимушена її звільнити.

"Я не звинувачую компанію, в них є правила, вони і так довго йшли мені на зустріч і чекали заключення лікаря", — додала Ірина.

Вона уточнила, що не проживає у Швеції на соціальних виплатах, а працює весь час та сплачує податки нарівні з усіма.

Скриншот допису Литвин-Комаровської

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