Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Теперь официально: Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги на их планы arrow

Теперь официально: Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги на их планы

22 мая 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Теперь официально: Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги на их планы
Певица Ани Лорак. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале года обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, объявила сбор денег на восстановление домов украинцев. Впрочем, информацию, где они проживают, команда одиозной артистки не предоставила. И вот снова Каролина Куек (настоящее имя певицы) объявила новый сбор денег, расставивший все точки над "i", и окончательно показал, на какой стороне Лорак.

Соответствующую публикацию Каролина сделала в своем Instagram.

Читайте также:

Помощь оккупантам

В канун Международного дня защиты детей Кароль, живущая в России, обратилась к подписчикам. Певица призвала перевести деньги на счет местного благотворительного фонда.

"Мое детство прошло в школе-интернате и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Поможем детям, которым нужна наша поддержка", — написала певица.

Ани Лорак призывает донатить оккупантам. Скриншот: Instagram/anilorak

Только вот деньги пойдут на помощь детям, проживающим на временно оккупированных территориях. А именно части Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Таким образом, Ани Лорак поддержала незаконное содержание украинцев под российским флагом. К сожалению, певица выключила комментарии под публикацией.

Скриншот: сайт одного из российских "благотворительных фондов"
Скриншот: сайт одного из российских "благотворительных фондов"

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак в центре Москвы взяла в руки лопату и встала на колени. Также мы рассказывали, что Ани Лорак в милитари куртке презентовала новый альбом: пользователи соцсетей были озадачены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас