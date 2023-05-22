Теперь официально: Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги на их планы

Певица Ани Лорак. Фото: росСМИ

В начале года обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, объявила сбор денег на восстановление домов украинцев. Впрочем, информацию, где они проживают, команда одиозной артистки не предоставила. И вот снова Каролина Куек (настоящее имя певицы) объявила новый сбор денег, расставивший все точки над "i", и окончательно показал, на какой стороне Лорак.

Соответствующую публикацию Каролина сделала в своем Instagram.

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Помощь оккупантам

В канун Международного дня защиты детей Кароль, живущая в России, обратилась к подписчикам. Певица призвала перевести деньги на счет местного благотворительного фонда.

"Мое детство прошло в школе-интернате и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Поможем детям, которым нужна наша поддержка", — написала певица.

Ани Лорак призывает донатить оккупантам. Скриншот: Instagram/anilorak

Только вот деньги пойдут на помощь детям, проживающим на временно оккупированных территориях. А именно части Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Таким образом, Ани Лорак поддержала незаконное содержание украинцев под российским флагом. К сожалению, певица выключила комментарии под публикацией.

Скриншот: сайт одного из российских "благотворительных фондов"

Скриншот: сайт одного из российских "благотворительных фондов"

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак в центре Москвы взяла в руки лопату и встала на колени. Также мы рассказывали, что Ани Лорак в милитари куртке презентовала новый альбом: пользователи соцсетей были озадачены.