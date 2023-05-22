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Тепер офіційно: Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани

22 травня 2023 10:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тепер офіційно: Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани
Співачка Ані Лорак. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку року власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, оголосила збір грошей на відбудову осель українців. Втім, інформації, де вони проживають, команда одіозної артистки не надала. І ось знову Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) оголосила новий збір грошей, який розставив всі крапки над "і", та остаточно показав, на якому боці Лорак. 

Відповідну публікацію Кароліна зробила у своєму Instagram.

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Допомога окупантам 

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Кароль, яка живе в Росії, звернулась до підписників. Співачка закликала їх перевести гроші на рахунок місцевого благодійного фонду.

"Моє дитинство пройшло в школі-інтернаті і я не з чуток знаю проблеми та складності дітей. Мрію, щоб кожне дитяче серце було зігріте теплом та турботою. Допоможімо дітям, яким потрібна наша підтримка", — написала співачка. 

Ані Лорак закликає донатити окупантам. Скриншот: Instagram/anilorak

Тільки ось гроші підуть на допомогу дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях. А саме частині Запорізької, Луганської та Донецької областей. Таким чином Ані Лорак підтримала незаконне утримання українців під російським прапором. На жаль, співачка вимкнула коментарі під публікацією. 

Скриншот: сайт одного з російських "благодійних фондів"
Скриншот: сайт одного з російських "благодійних фондів"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак в центрі Москви взяла до рук лопату та встала на коліна. Також ми розповідали, що Ані Лорак в мілітарі куртці презентувала новий альбом: користувачі соцмереж були спантеличені.

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