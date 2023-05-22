Тепер офіційно: Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани

Співачка Ані Лорак. Фото: росЗМІ

На початку року власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, оголосила збір грошей на відбудову осель українців. Втім, інформації, де вони проживають, команда одіозної артистки не надала. І ось знову Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) оголосила новий збір грошей, який розставив всі крапки над "і", та остаточно показав, на якому боці Лорак.

Відповідну публікацію Кароліна зробила у своєму Instagram.

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Допомога окупантам

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Кароль, яка живе в Росії, звернулась до підписників. Співачка закликала їх перевести гроші на рахунок місцевого благодійного фонду.

"Моє дитинство пройшло в школі-інтернаті і я не з чуток знаю проблеми та складності дітей. Мрію, щоб кожне дитяче серце було зігріте теплом та турботою. Допоможімо дітям, яким потрібна наша підтримка", — написала співачка.

Ані Лорак закликає донатити окупантам. Скриншот: Instagram/anilorak

Тільки ось гроші підуть на допомогу дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях. А саме частині Запорізької, Луганської та Донецької областей. Таким чином Ані Лорак підтримала незаконне утримання українців під російським прапором. На жаль, співачка вимкнула коментарі під публікацією.

Скриншот: сайт одного з російських "благодійних фондів"

Скриншот: сайт одного з російських "благодійних фондів"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак в центрі Москви взяла до рук лопату та встала на коліна. Також ми розповідали, що Ані Лорак в мілітарі куртці презентувала новий альбом: користувачі соцмереж були спантеличені.