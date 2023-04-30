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Ані Лорак в центрі Москви взяла до рук лопату та встала на коліна

30 квітня 2023 12:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ані Лорак в центрі Москви взяла до рук лопату та встала на коліна
Співачка Ані Лорак. Фото: Instagram/anilorak
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно власниця українського громадянства співачка Ані Лорак презентувала новий студійний альбом. В рамках промо кампанії вона влаштувала піар-захід в одній з локацій Москви, на який покликала місцеві телеканали.

Про це повідомляють на фан-сторінках Лорак в Instagram. 

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Розрила російську землю 

Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) взяли в руки лопату та активно почала копати російську землю прямісінько в центрі Москви. Ані Лорак старанно працювала інструментом перед камерами, доказуючи свою відданість країні-терористу.

І в знак підтвердження цього на колінках насадила квіти під оплески нечисленних шанувальників та журналістів пропутінських розважальних каналів. 

В найкращих традиціях піар-заходів, з великою кількістю мікрофонів біля рота, Лорак розповіла про новий, вже 18-й альбом та любов, яку вона дарує світу. Про "трапилось, що трапилось" (так Кароліна називає війну) співачка не розповіла. 

Щаслива Ані Лорак роздає в Москві інтерв'ю місцевим ЗМІ. Скриншот: Instagram/anilorak_dobro

З нетерпінням чекаємо на чергові жарти від блогерів та активістів, що таким чином Лорак нібито показала готовність України до контрнаступу. А лопатою незабаром вона  буде закопувати не тільки квіти, а й дещо інше

Нагадаємо, раніше ми писали, що активіст Сергій Стерненко "потролив" Ані Лорак та наразив її на ще більші проблеми в Росії. Також ми розповідали, що продюсер Ігор Кондратюк зробив передбачення для Лорак.

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