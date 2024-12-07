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Терен в ярости — как прошел шестой выпуск шоу "Холостяк"

7 декабря 2024 00:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Как прошел шестой выпуск "Холостяка" - Терен выгнал еще двух девушек
Александр Терен. Фото: СТБ
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Шестой выпуск "Холостяка" прошел не менее горячо, чем предыдущий. Одна из девушек вдруг решила уехать домой, потому что не смогла выдержать напряжение на шоу. Это изрядно озадачило главного героя Александра Терена.

Редакция Новини.LIVE следит за реалити.

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Шестой выпуск снимался во Львове и Киеве. В городе Льва на небольшой срок остались с "Тереном" три участницы: Юстина, Алина и таролог Анастасия. Александр Терен встретился с ними в книжном магазине.

Однако, если Настя и Юстина проявили себя положительно, то Алина вызвала у холостяка смешанные чувства и он усомнился, действительно ли нравится девушке.

Александр Терен
Александр Терен. Фото: СТБ

Анастасия призналась, что с 14 лет интересуется эзотерикой и йогой. В частности, обсудили и вопросы ее переезда из Лондона. Вроде бы готова вернуться в столицу Украины ради отношений с Тереном.

Первое индивидуальное свидание на этой неделе получила Юстина. Они вместе посетили мастер-класс по игре на барабанах. Когда "Терен" рассказал о своей затее, он узнал, что Юстина долго мечтала поиграть на этом музыкальном инструменте. Она также рассказала, что окончила музыкальную школу, но играть на барабанах оказалось сложнее, чем она думала.

Между тем, в Киеве Вика отпраздновала свой день рождения с девушками, но она ожидала, что этот день проведет с Тереном. Он даже лично ее не поздравил. Только прислал цветы и трилогию книг "Атлант расправил плечи", которые не понравились девушке.

Виктория покинула шоу "Холостяк"
Виктория покинула "Холостяк". Фото: СТБ

Поэтому тату-мастер решила покинуть проект и уехать домой. Позже Александр просмотрел видео обращение, в котором девушка объяснила свое решение обидой из-за неудачного дня рождения. Терен назвал это "ложной причиной". Потому позвонил ей и узнал, что у девушки также возникли юридические проблемы.

Впрочем, реалити продолжается и Инна отправилась на свидание с холостяком. Они помогали в приюте для животных и снова слились в поцелуе. В то же время в столичном доме другие девушки плели маскировочную сетку для военных — такую задачу придумал Терен.

Инна и Александр Терен
Свидание Инны и Александра Терена. Фото: скриншот

Страстей стало еще больше, когда Анастасия нашла у себя в спальне вечернее платье с открыткой "Время обнажить взрослые чувства под латиноамериканские ритмы". Они вместе попробовали силы в хореографии, а именно учились танцевать бачату. Однако физического контакта было недостаточно, чтобы осчастливить холостяка. Его беспокоит отношение девушки к публичности.

На церемонии роз Терен ментально простился с покинувшей проект Викой. Также он отправил домой — Настю Анисимову.

Напомним, герой шоу "Холостяк" Александр Терен отреагировал на комментарий блогера Татьяны Пренткович об отношениях с ветеранами. Также писатель Сергей Жадан вдруг заговорил об участии в шоу "Холостяк".

шоу Холостяк ветераны телевидение війна любовь Александр "Терен" Будько

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