Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Терен признался, пошел бы на выборы с Залужным или нет arrow

Терен признался, пошел бы на выборы с Залужным или нет

13 января 2025 07:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Александр Терен признался, пошел бы на выборы с Валерием Залужным — видео
Украинский общественный деятель и ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен ответил, согласился бы вступить в политическую партию бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Он готов пойти в политику.

Своим мнением ветеран поделился с журналистами bihus.info. 

Читайте также:

Терен рассмотрит политическое предложение от Валерия Залужного

Украинский ветеран и общественный деятель Александр Терен никогда не получил предложения вступить в политическую партию. Журналисты bihus.info спросили его, согласился бы он на предложения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.

"Безумно я бы рассматривал это предложение, но… Он бы не сам туда шел. Я бы рассматривал, кто бенефициар, кто спонсор, кто в чем заинтересован, какой я в списке буду", — рассмеялся военный.

Также на вопрос, кого бы выбрал на выборах между таких кандидатов — Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Валерий Залужный и Алексей Арестович, ветеран снова назвал бывшего главнокомандующего.

"Если не отходить от моей парадигмы о военных, то очевидно, что это будет Залужный", — заявил Терен.

Александр "Терен" Будько
Ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Он убежден, что руководить страной должны люди с боевым опытом. Сейчас ни одна из партий ему не нравится: "Сейчас нет такой силы политической, которая бы отражала взгляды и принципы, которые я хочу отстоять в государстве".

Напомним, любимая девушка Александра Терена оправдалась после волны хейта. Также ветеран высказал свою позицию относительно "хейта русскоязычных" украинцев.

Владимир Зеленский выборы Валерий Залужный Марина Порошенко Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:55 Почти 60 атак за сутки — где россияне атакуют больше всего

08:49 В Киеве ограничили движение по съезду с Днепровского спуска

08:30 В Южной Корее назвали новые потери КНДР на Курщине

08:27 Удары ВСУ по пунктам россиян на Донетчине — как это влияет на РФ

08:15 Кто будет ездить в метро бесплатно — льготные категории на 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:06 Выборы президента в Хорватии — кто лидирует

08:02 Уставшего водителя хотели доставить в ТЦК — что решил суд

08:00 В Украине стартовали выплаты от УВКБ ООН — какие суммы

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

07:30 Как уменьшить или отменить штраф от ТЦК — советы правоведов

08:55 Почти 60 атак за сутки — где россияне атакуют больше всего

08:49 В Киеве ограничили движение по съезду с Днепровского спуска

08:30 В Южной Корее назвали новые потери КНДР на Курщине

08:27 Удары ВСУ по пунктам россиян на Донетчине — как это влияет на РФ

08:15 Кто будет ездить в метро бесплатно — льготные категории на 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:06 Выборы президента в Хорватии — кто лидирует

08:02 Уставшего водителя хотели доставить в ТЦК — что решил суд

08:00 В Украине стартовали выплаты от УВКБ ООН — какие суммы

07:30 Как уменьшить или отменить штраф от ТЦК — советы правоведов

07:06 ВСУ впервые могут иметь больше танков, чем армия РФ, — Forbes

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году