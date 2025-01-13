Александр Терен признался, пошел бы на выборы с Валерием Залужным — видео

Украинский общественный деятель и ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен ответил, согласился бы вступить в политическую партию бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Он готов пойти в политику.

Своим мнением ветеран поделился с журналистами bihus.info.

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Украинский ветеран и общественный деятель Александр Терен никогда не получил предложения вступить в политическую партию. Журналисты bihus.info спросили его, согласился бы он на предложения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного.

"Безумно я бы рассматривал это предложение, но… Он бы не сам туда шел. Я бы рассматривал, кто бенефициар, кто спонсор, кто в чем заинтересован, какой я в списке буду", — рассмеялся военный.

Также на вопрос, кого бы выбрал на выборах между таких кандидатов — Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Валерий Залужный и Алексей Арестович, ветеран снова назвал бывшего главнокомандующего.

"Если не отходить от моей парадигмы о военных, то очевидно, что это будет Залужный", — заявил Терен.

Ветеран Александр "Терен" Будько. Фото: скриншот

Он убежден, что руководить страной должны люди с боевым опытом. Сейчас ни одна из партий ему не нравится: "Сейчас нет такой силы политической, которая бы отражала взгляды и принципы, которые я хочу отстоять в государстве".

Напомним, любимая девушка Александра Терена оправдалась после волны хейта. Также ветеран высказал свою позицию относительно "хейта русскоязычных" украинцев.