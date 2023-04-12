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"Терминатор" Арнольд Шварценеггер разозлился и со странным желанием схватил лопату

12 апреля 2023 11:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Арнольд Шварценеггер показал, на что он способен – актер схватил лопату
Американский киноактер Арнольд Шварценеггер во время выступления. Фото: Paul Bersebach/Berliner Zeitung
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер, продюсер и бизнесмен, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер удивил публику новым видеороликом. Популярный киноактер решил взять лопату и начать ремонтировать выбоину, образовавшуюся на дороге его района в Лос-Анджелесе.

Соответствующее видео Арнольд Шварценеггер опубликовал на своей странице в Instagram.

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Выбоины на дорогах в Лос-Анджелесе появились после того, как несколько месяцев там бушевал зимний шторм, и это является настоящей проблемой для жителей. Как говорят местные власти, в соответствующие службы только за одну неделю поступило более 130 сообщений, где жители просят отремонтировать ямы на дорогах.

Поэтому звезда американского кино Арнольд Шварценеггер решил не ждать работ и начать ремонтировать эти ямы собственноручно. Актер взял лопату и принялся засыпать яму на дороге в районе, где он живет. Актер опубликовал даже видео, где можно это увидеть.

Арнольд Шварценеггер

Выбоина, которую он решил ремонтировать, была очень опасна для автомобилей и велосипедов в Лос-Анджелесе.

"Сегодня, после того, как весь район был расстроен из-за этой гигантской ямы, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать" , – написал на своей странице Арнольд Шварценеггер.

Также на кадрах можно заметить, как водители и обычные прохожие обращаются к актеру и благодарят его.

Арнольд Шварценеггер одет в черные солнцезащитные очки, кожаную куртку коричневого цвета, черную футболку и спортивные брюки с рабочими ботинками. Когда он закончил, он решил отдохнуть и уже через несколько часов он катался на велосипеде.

Напомним, мы писали, что легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер дебютировал в сериалах.

Ранее мы рассказывали, что киноактер Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, сбив велосипедистку.

Также мы сообщали, что известный актер Арнольд Шварценеггер намерен выпустить новую книгу.

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