Зірковий зять Шварценеггера зізнався, де зустрів його старшу доньку та в якому стані він був

Голлівудський актор Кріс Пратт та письменниця Кетрін Шварценеггер

Зірка Marvel, голлівудський актор Кріс Пратт вже п’ять років разом зі своєю коханою дружиною, письменницею Кетрін Шварценеггер. Вона старша донька легендарного виконавця ролі Термінатора та колишнього губернатора штату Каліфорнії, Арнольда Шварценеггера.

Зірка фільмів "Вартові галактики" зізнався, де зустрівся з Кетрін та в якому психологічному стані він тоді був, пише видання People.

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Подробиці

Виявляється, зірковий зять Шварценеггера зустрів його доньку в церкві.

"Я був у першому ряду — це схоже на те, що ти начебто не хочеш виглядати так: "Вау, хто це?" у церкві. Ви розумієте, що я маю на увазі? Але я кілька разів потайки дивився і думав: "Хто це? У будь-якому разі, щось зроблю! Давай, я розбитий, допоможи мені Боже". Тож ми якось зійшлися. Але ми не почали зустрічатися відразу. Все було поступово", — з гумором розповів Кріс в інтерв’ю голлівудській акторці Дрю Беррімор, яка є ведучою свого шоу.

На той час Пратт, за його словами, відчував себе повністю розбитим. Він розлучився з акторкою Анною Феріс, з якою був майже десять років разом та виховував сина. Кріс шукав себе та був на межі депресії. З появою в його житті Кетрін все змінилось.

Зіркова пара відгуляла весілля в червні 2019 року. Кріс та Кетрін виховують двох доньок, яких обожнює навідувати їхній зірковий дідусь, Арнольд Шварценеггер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо спростував чутки про роман з відомою британською телеведучою. Також ми розповідали, що колумбійська співачка Шакіра попрощалась з Іспанією: куди після гучного розлучення з футболістом Жераром Піке переїхала зірка.