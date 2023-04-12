Арнольд Шварценеггер показав, на що він здатний – актор схопив лопату

Американський кіноактор Арнольд Шварценеггер під час виступу. Фото: Paul Bersebach/Berliner Zeitung

Відомий американський актор, продюсер та бізнесмен, колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер здивував публіку новим відеороликом. Популярний кіноактор вирішив взяти лопату та почати ремонтувати вибоїну, яка утворилася на дорозі його району в Лос-Анджелесі.

Відповідне відео Арнольд Шварценеггер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Вибоїни на дорогах у Лос-Анджелесі з’явилися після того, як декілька місяців там вирував зимовий шторм, і це є справжньою проблемою для жителів. Як каже місцева влада, до відповідних служб лише за один тиждень поступило більше 130 повідомлень, де жителі просять відремонтувати ями на дорогах.

Тому зірка американського кіно Арнольд Шварценеггер вирішив не чекати робіт та почати ремонтувати ці вибоїни власноруч. Актор взяв лопату и почав засипати яму на дорозі в районі, де він живе. Актор опублікував навіть відео, де можна це побачити.

Вибоїна, яку він вирішив ремонтувати, була дуже небезпечною для автомобілів та велосипедів у Лос-Анджелесі.

"Сьогодні, після того, як весь район був засмучений через цю гігантську вибоїну, через яку машини та велосипеди псувалися протягом кількох тижнів, я вийшов зі своєю командою та полагодив її. Я завжди кажу, давайте не будемо скаржитися, давайте щось із цим робити", – написав на своїй сторінці Арнольд Шварценеггер.

Також на кадрах можна помітити, як водії та звичайні перехожі звертаються до актора та дякують йому.

На відео Арнольд Шварценеггер одягнений у чорні сонцезахисні окуляри, шкіряну куртку коричневого кольору, чорну футболку та спортивні штани з робочими черевиками. Коли він закінчив, він вирішив відпочити и вже за декілька годин він катався на велосипеді.

Нагадаємо, ми писали, що легендарний американський актор Арнольд Шварценеггер дебютував у серіалах.

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Також ми повідомляли, що відомий актор Арнольд Шварценеггер збирається випустити нову книгу.