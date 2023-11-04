Терминатор и Конан-варвар — внебрачный сын Шварценеггера посетил родину отца

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна посетил музей своего отца в Тали, Австрия. Парень позировал с культовым реквизитом из фильмов Арнольда Шварценеггера и даже посидел в кресле губернатора Калифорнии.

Фотографиями Джозеф поделился в Instagram.

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26-летний Джозеф Баэна снялся с восковой копией своего легендарного отца. Статуя изображает Арни во времена, когда он занимался бодибилдингом. Также Дзозеф подержал в руках меч Конана-Варвара и оседлал байк Терминатора. Сфотографировался за столом, похожим на тот, который использовал его отец во время пребывания в должности губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год.

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

Сын Арнольда Шварценеггера Джозефа Баэна. Фото: instagram.com/joebaena/

76-летний Шварценеггер родил Джозефа с бывшей домработницей своей семьи Милдред Баэна, с которой у него был роман в 1997 году. На тот момент актер был женат на Марии Шрайвер. Пара состояла в браке с апреля 1986 года. У бывших супругов есть дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер. Однако после того, как в 2011 году общественности стало известно о романе Шварценеггера, пара рассталась, а в 2021 году их развод был завершен.

Сейчас Арнольд почти не общается с Милдред. Однако инсайдер рассказал, что актер "интересуется, все ли с ней в порядке, и узнает, как у нее дела, через Джозефа". Шварценеггер, финансово обеспечивавший своего младшего сына с момента его рождения, "уважает Милдред как мать своего ребенка". Актер "все еще рядом с Джозефом, чтобы дать совет, который ему может понадобиться".

Ранее актер Арнольд Шварценеггер признался, что, несмотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за измену. Актер не хотел причинять боль экс-супруге Марии Шрайвер.

Напомним, в Вене состоялся международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.