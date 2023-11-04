Термінатор та Конан-варвар — позашлюбний син Шварценеггера завітав на батьківщину батька

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена відвідав музей свого батька в Талі, Австрія. Хлопець позував з культовим реквізитом з фільмів Арнольда Шварценеггера та навіть посидів у кріслі губернатора Каліфорнії.

Світлинами Джозеф поділився у Instagram.

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26-річний Джозеф Баена знявся з восковою копією свого легендарного тата. Статуя зображує Арні в часи, коли він займався бодібілдингом. Також Дзозеф потримав у руках меч Конана-Варвара та "осідлав" байк Термінатора. Сфотографувався за столом, схожим на той, який використовувався його батько під час перебування на посаді губернатора Каліфорнії з 2003 по 2011 рік.

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

76-річний Шварценеггер народив Джозефа з колишньою домробітницею своєї сім'ї Мілдред Баена, з якою у нього був роман у 1997 році. На той момент актор був одружений з Марією Шрайвер. Пара була у шлюбі з квітня 1986 року. Колишнє подружжя має доньок Кетрін, і Крістіну, а також синів Патріка, і Крістофера. Однак після того, як у 2011 році громадськості стало відомо про роман Шварценеггера, пара розлучилася, а в 2021 році їхнє розлучення було завершено.

Зараз Арнольд майже не спілкується з Мілдред. Однак інсайдер розповів, що актор "цікавиться, чи з нею все гаразд, і дізнається, як у неї справи, через Джозефа". Шварценеггер, який фінансово забезпечував свого молодшого сина з моменту його народження, "поважає Мілдред як матір своєї дитини". Актор "все ще поруч із Джозефом, щоб дати пораду, яка йому може знадобитися".

Раніше актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що, попри те, що любить свого позашлюбного сина, йому соромно за свою зраду. Актор не хотів завдавати болю ексдружині Марії Шрайвер.

Нагадаємо, у Відні відбувся міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra.