Позашлюбний син Шварценеггера приголомшив тілом бодібілдера

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена. Фото: instagram.com/joebaena/

Син Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена пішов стопами батька. Хлопець набув вражаючої фізичної форми.

Знімками зі спортзалу Джозеф поділився у Instagram.

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Приклад для наслідування

Син Арнольда Шварценеггера показав тіло бодібілдера. Хлопець приділяє тренуванням багато часу. Джозеф ходить до тієї ж тренажерної зали, куди вперше у молодості прийшов його відомий тато.

"Коли я приїхав до Америки, я пішов у зал ще до того, як вирушив у свою першу квартиру. Тренажерна зала стала моїм домом. Вона була як родина для мене. Тоді фітнес не був сильно популярним, але дивіться, чого ми досягли за 50 років. Зараз усі займаються спортом", — сказав свого часу Арнольд Шварценеггер.

Знаменитість зізнався, що зараз продовжує багато займатися у спортзалі, попри вік.

"Я піклуюся про власне тіло, це як терапія одночасно. Займаюся швидше, легше, але роблю все правильно, намагаюся залишатися молодим. Я замаюся, щоб залишатися живим, зніматися у кіно. У спортзалі ти не тільки тренуєш тіло, але і мозок, мислиш позитивніше. Моє тіло та бодібілдинг дали мені все. Не знаю, чи зміг би точно зрозуміти, чого хочу у житті, якщо б не це, чи зміг би стати успішним?" — розповів зірка бойовиків.

Джозеф з'явився через місяць після народження молодшого сина Шварценеггера і Марії Шрайвер. Саме дружина актора перша зрозуміла, що хлопчик, який часто буває в її будинку, — син її чоловіка. Незабаром про позашлюбну дитину дізнався чоловік покоївки Шварценеггера Мілдред Баена.

Після цього шлюб Арнольда Шварценеггера із Марією Шрайвер розпався. Він став зближатися з хлопчиком, купив коханьці та синові розкішний будинок, допомагав грошима та дарував дорогі подарунки. Наразі Джозеф та Арнольд дуже близькі.

Син Шварценеггера Джозеф працює ріелтером, фітнес-моделлю та діджеєм. Також хлопець будує кар'єру актора. Зараз у виробництві 5 картин за його участю.

Раніше актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що, попри те, що любить свого позашлюбного сина, йому соромно за свою зраду. Актор не хотів завдавати болю ексдружині Марії Шрайвер.

Нагадаємо, у Відні відбувся міжнародний саміт голлівудського актора, політика, колишнього губернатора американського штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-річний Арні запросив український гурт Kalush Orchestra.