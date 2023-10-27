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The Beatles представит свой последний трек, над которым работал искусственный интеллект

27 октября 2023 08:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
The Beatles представит свой последний трек, над которым работал искусственный интеллект
Участники группы The Beatles в молодости. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Более чем через 50 лет после распада легендарной группы The Beatles оставшиеся в живых члены группы анонсировали выход своей последней песни. В работе над композицией под названием Now And Then принимали участие все четверо легендарных музыкантов, несмотря на то, что Джон Леннон и Джордж Харрисон ушли из жизни много лет назад.

Анонс релиза трека появился на сайте музыкантов.

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В основе композиции — демо-запись, которую еще в 1970-х сделал Джон Леннон. Он много лет расходился на бутлегах — неофициальных, "пиратских" пластинках. В середине 1990-х годов оставшиеся трое членов The Beatles пытались работать над композицией в рамках проекта Anthology. Они так и не закончили дело, но Джордж Гаррисон успел записать для песни гитарные партии.

The Beatles
The Beatles на концерте в 1964 году. Фото: Google

Впрочем, в прошлом году Пол Маккартни и Ринго Старр завершили работу над Now And Then с помощью самых современных технологий. Посредством искусственного интеллекта им удалось почистить голос Джона Леннона, записанный на старой кассете.

Новая песня увидит свет в четверг, 2 ноября. Выходу в свет Now And Then предшествует документальный фильм о создании этой композиции, премьера которого состоится в среду 1 ноября.

Напомним, ранее мы писали, что украинский музыкант стал участником уникальной рекламной кампании Apple Music. Также мы рассказывали, что Рианна планирует грандиозный возвращение на сцену с мировым туром и двумя новыми альбомами.

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