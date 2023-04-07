Монумент гурту The Beatles одягнули у вишиванки заради важливої зйомки: якої саме

Монумент гурту The Beatles в англійському Ліверпулі. Фото: google.com

До старту пісенного конкурсу "Євробачення-2023" залишається менш як місяць. Організатори готуються до приїзду гостей до англійського Ліверпуля та телетрансляції, за якою стежать десятки мільйонів глядачів. Жителі міста змогли побачити легендарну "ліверпульську четвірку", а саме гурт The Beatles у вишиванках.

Про це повідомив один зі співорганізаторів конкурсу, бродкастер BBC.

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Постаті Пола Маккартні, Джорджа Харрісона, Рінго Старра та Джона Леннона у білих вишиванках з'являться у відеосюжетах пісенного конкурсу. Так британці вирішили вшанувати українську традицію одягати вишиванки щороку в третій четвер травня. Втім, багато хто робить це незалежно від дати на календарі.

"Відома статуя The Beatles у Ліверпулі була оформлена в традиційні українські вишиванки, отримані з України, для спеціального фільму BBC, який транслюватиметься в рамках #Євробачення2023", — підписали фото співорганізатори конкурсу.

До речі, BBC, як національний мовник Великої Британії, використовує брендинг зі шрифтом Penny Lane, що перегукується з назвою хіта гурту The Beatles 1967 року. У п'ятницю, 7 квітня розпочинається 40-денний зворотний відлік до грандфіналу. Наразі тривають роботи з переобладнання міської арени M&S Bank Arena для проведення конкурсу.

З української сторони співорганізатором конкурсу став бродкастер "Суспільне". Це стало завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra в Італії минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що школяр зробив унікальний запис невиданої плівки The Beatles, яка пролежала на полиці 60 років. Також ми розповідали, що у додатку "Дія" завершилось голосування про склад національного журі на "Євробачення-2023".