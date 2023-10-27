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The Beatles презентує свій останній трек, над яким працював штучний інтелект

27 жовтня 2023 08:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
The Beatles презентує свій останній трек, над яким працював штучний інтелект
Учасники гурту The Beatles в молодості. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Більш ніж через 50 років після розпаду легендарного гурту The Beatles члени групи, що залишилися живими, анонсували вихід своєї останньої пісні. У роботі над композицією під назвою Now And Then брали участь усі четверо легендарних музикантів, попри те, що Джон Леннон та Джордж Гаррісон пішли з життя багато років тому. 

Анонс релізу треку з'явився на сайті музикантів. 

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В основі композиції — демо-запис, який ще в 1970-х зробив Джон Леннон.  Він багато років розходився на бутлегах — неофіційних, "піратських" платівках. У середині 1990-х років троє членів The Beatles , що залишилися, намагалися працювати над композицією в рамках проєкту Anthology. Вони так і не закінчили справу, але Джордж Гаррісон встиг записати для пісні гітарні партії.

The Beatles
The Beatles на концерті 1964 року. Фото: Google

Втім, торік Пол Маккартні та Рінго Старр  завершили роботу над Now And Then за допомогою найсучасніших технологій. За допомогою штучного інтелекту їм вдалося почистити голос Джона Леннона, записаний на старій касеті.

Нова пісня побачить світ у четвер, 2 листопада. Виходу у світ Now And Then передуватиме документальний фільм про створення цієї композиції, прем'єра якого відбудеться у середу 1 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український музикант став учасником унікальної рекламної кампанії Apple Music. Також ми розповідали, що Ріанна планує грандіозне повернення на сцену зі світовим туром та двома новими альбомами.

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