Концерт The Hardkiss в Олимпийском отменили — группа сделала заявление

The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Гурт The Hardkiss обратился к поклонникам с печальной новостью. Коллектив принял решение отменить свое шоу в НСК "Олимпийский" в Киеве, которое было запланировано еще до полномасштабной войны в Украине.

Об этом группа сообщила в Instagram.

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Масштабное шоу к 10-летию группы должно было состояться еще в мае 2021 года, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, концерт пришлось перенести. Во второй раз собрать стадион The Hardkiss планировали 18 июня 2022 года, но в Украине началась полномасштабная война.

Фаны все еще надеялись увидеть группу на сцене в Киеве, однако коллектив сообщил об окончательной отмене концерта. Причиной такого решения в The Hardkiss назвали продление военного положения в Украине, а также паузу в гастролях.

"Друзья, концерт The Hardkiss на НСК "Олимпийский" официально отменен. Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, нефункционирование стадиона, потерю актуальности события, а также гастрольную паузу самой группы", — сообщила команда.

The Hardkiss отменили концерт в "Олимпийском". Фото: скриншот

В коллективе также извинились перед слушателями, которые с нетерпением ждали выступления, и взамен пообещали порадовать фанов новыми хитами.

"Мы искренне извиняемся перед всеми слушателями, которые ждали этой встречи. Для каждого из нас, для всей команды это решение было болезненным, но необходимым. Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний пандемией и войной. Спасибо всем нашим слушателям за любовь и поддержку, мы посвящаем этот год созданию новой музыки, которая, надеемся, порадует и поддержит вас", — сказали в The Hardkiss.

Все, кто приобрел билеты, могут обратиться к билетному оператору и вернуть потраченные средства.

Многих поклонников возмутило сообщение группы. В частности, из-за того, что за рубежом коллектив продолжал успешно давать концерты. По мнению некоторых фанатов, причиной отмены шоу стало то, что мужская половина группы сейчас находится за границей и не торопится возвращаться.

Однако большинство фанов с пониманием отнеслись к решению The Hardkiss и написали, что с нетерпением будут ждать возвращения группы.

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