Юрій Горбунов розповів, чи планує стати політиком

Телеведучий Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Відомий український ведучий Юрій Горбунов розкрив свої плани на майбутнє. Шоумен зізнався, чи збирається йти в політику.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Горбунов про політичне майбутнє

Ведучий розповів, що поки не бачить себе у політиці, адже йому подобається те, чим він нині займається. Горбунов впевнений, що не варто йти в політику тим, хто просто хоче підвищити свій рейтинг у суспільстві.

"Мені подобається усе, чим я займаюся. На жаль, політика, як на мене, нікому не приносить позитивних результатів. Людина, щоб піти в політику, повинна хотіти займатися політикою. Якщо ти йдеш у політику набрати собі балів, то це інше завдання", — пояснив шоумен.

Горбунов також зізнався, які в нього стосунки з президентом Володимиром Зеленським. Ведучий розповів, що має з головою держави виключно ділові відносини і востаннє перетинався із ним на виступі у метро вже під час війни.

"Ми потиснули один одному руки й обійнялися, "раді бачити" й усе", — додав продюсер.

Нагадаємо, Горбунов з іншими українськими зірками організував благодійний аукціон, на якому збирали кошти для наших захисників. Також телеведучий Юрій Горбунов зізнався, який найбільший гонорар отримував за всю свою кар'єру.